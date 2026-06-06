به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال آیتالله العظمی محمداسحاق فیاض از مراجع تقلید جهان تشیع در حوزه علمیه نجف اشرف ، آیتالله «رضا رمضانی» دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
وی در پیام تاکید کرد که آیتالله العظمی فیاض، مرجعی با تقوا و متبحّر بود که عمر شریف و با برکت خود را در راه تألیف، تدریس، پژوهش و خدمات علمی و تربیتی و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و فقه جعفری صرف نمود.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا إلیه راجعون
الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا ماتَ المؤمنُ الفَقیهُ ثُلِمَ فی الإسلامِ ثُلمَةٌ لا یَسُدُّها شیءٌ .(الکافی : ۲/۳۸/۱)
ارتحال ملکوتی مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (قدس سره الشریف) موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. عالمی که پس از عمری پر برکت و سرشار از خدمات جهادی، علمی و تربیتی در راه خدمت به دین حنیف، ثقلین، حوزههای علمیه و مرجعیت، به دیدار معبود شتافت.
آن فقیه ربانی، که از استوانههای علمی حوزه مبارکه نجف به شمار میرفت، مرجعی با تقوا و متبحّر بود که عمر شریف و با برکت خود را در راه تألیف، تدریس، پژوهش و خدمات علمی و تربیتی و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و فقه جعفری صرف نمود و فضای اسلامی را از اندیشه، آگاهی و دانش سیراب ساخت و بحمدلله شاگردان بسیاری در حوزه های علمیه از محضر آن فقیه اهل بیت علیهم السلام بهرهمند و تربیت یافتند.
فقدان این عالم بزرگ، ضایعهای جبرانناپذیر برای حوزههای علمیه و مؤمنان و مراکز علمی است، اما میراث علمی و معنوی ایشان همچون مشعلی فروزان، راه را برای نسلهای آینده روشن میسازد.
خالصانهترین تعزیت و تسلیتهای خود را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عجل الله فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه و طلاب علوم دینی، شاگردان و ارادتمندان و عموم امت اسلامی و بهویژه خانواده مکرّم و بیت معظّم ایشان تقدیم میدارم.
از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن مرجع وارسته رحمت واسعه و رضوان الهی و حشر با موالیانش، امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش (علیهمافضلصلواتالمصلین) و برای همه بازماندگان، دوستداران و داغدیدگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
رضا رمضانی
۱۵ خرداد ۱۴۰۵
(برابر با ۵ ژوئن ۲۰۲۶ م / ۱۹ ذیالحجه ۱۴۴۷ ق)
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پایان پیام/ ۲۶۸
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