به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال آیت‌الله العظمی محمداسحاق فیاض از مراجع تقلید جهان تشیع در حوزه علمیه نجف اشرف ، آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

وی در پیام تاکید کرد که آیت‌الله العظمی فیاض، مرجعی با تقوا و متبحّر بود که عمر شریف و با برکت خود را در راه تألیف، تدریس، پژوهش و خدمات علمی و تربیتی و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و فقه جعفری صرف نمود.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا ماتَ المؤمنُ الفَقیهُ ثُلِمَ فی الإسلامِ ثُلمَةٌ لا یَسُدُّها شیءٌ .(الکافی : ۲/۳۸/۱)

ارتحال ملکوتی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (قدس سره الشریف) موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. عالمی که پس از عمری پر برکت و سرشار از خدمات جهادی، علمی و تربیتی در راه خدمت به دین حنیف، ثقلین، حوزه‌های علمیه و مرجعیت، به دیدار معبود شتافت.

آن فقیه ربانی، که از استوانه‌های علمی حوزه مبارکه نجف به شمار می‌رفت، مرجعی با تقوا و متبحّر بود که عمر شریف و با برکت خود را در راه تألیف، تدریس، پژوهش و خدمات علمی و تربیتی و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و فقه جعفری صرف نمود و فضای اسلامی را از اندیشه، آگاهی و دانش سیراب ساخت و بحمدلله شاگردان بسیاری در حوزه های علمیه از محضر آن فقیه اهل بیت علیهم السلام بهره‌مند و تربیت یافتند.

فقدان این عالم بزرگ، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و مؤمنان و مراکز علمی است، اما میراث علمی و معنوی ایشان همچون مشعلی فروزان، راه را برای نسل‌های آینده روشن می­سازد.

خالصانه‌ترین تعزیت و تسلیت‌های خود را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عجل الله فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، حوزه­های علمیه و طلاب علوم دینی، شاگردان و ارادتمندان و عموم امت اسلامی و به­ویژه خانواده مکرّم و بیت معظّم ایشان تقدیم می‌دارم.

از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن مرجع وارسته رحمت واسعه و رضوان الهی و حشر با موالیانش، امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش (علیهم­افضل­صلوات­المصلین) و برای همه بازماندگان، دوستداران و داغدیدگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

۱۵ خرداد ۱۴۰۵

(برابر با ۵ ژوئن ۲۰۲۶ م / ۱۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ ق)

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