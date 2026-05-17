به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین سوگواری و عزاداری سالروز شهادت جانسوز نهمین پیشوای جهان تشیع، حضرت ابن‌الرضا امام جوادالائمه(ع)، با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه دفتر آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار گردید.

دلسوختگان و پیروان خاندان عصمت و طهارت در سالروز شهادت این امام همام، با حضور خود در این حسینیه به عزاداری و سوگواری پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادقی، واعظ و سخنران مراسم، به اتفاقات و حوادث دوران امام جواد(ع) پرداخت و جریانات واقفیه و شبه‌افکنی‌های آن دوران را تبیین کرد.

امامت در طفولیت؛ زمینه‌ساز غیبت امام زمان(عج)

حجت‌الاسلام صادقی با توجه به احاطه و برتری علمی امام جواد(ع) در سنین کم نسبت به دانشمندان آن دوران، گفت: از برکات وجودی امام جواد(ع) این بود که امامت ایشان در دوران طفولیت، زمینه‌ساز امامت حضرت صاحب‌الزمان(عج) شد که با غیبت همراه بود.

وی افزود: با پرسش‌ها و شبهاتی که از سوی امام جواد(ع) تبیین و پاسخ داده شد، دیگر در زمان امام زمان(عج) چنین شبهه‌ای مطرح نگردید.

صادقی در ادامه گفت: امام جواد(ع) از چهار جهت مورد آزار و اذیت قرار گرفت: ۱. خویشاوندان حسود ۲. خاندان بنی‌عباس ۳. شیعیان بی‌بصیرت ۴. جریان انحرافی واقفیه

وی افزود: امام با همه این جریانات مناظره، جلسات و گفتگو کرد و حقانیت خود را ثابت نمود و آنهایی را که در مسیر هدایت بودند، روشنگری کرد.

حجت‌الاسلام صادقی در پایان گفت: امام جواد(ع) همه کسانی که در مسیر ولایت بودند، توجه خاص داشتند.

.........

پایان پیام