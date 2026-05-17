مراسم سوگواری شهادت امام جواد(ع) در حسینیه آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار شد

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۶
آیین سوگواری سالروز شهادت نهمین پیشوای جهان تشیع، حضرت امام جوادالائمه(ع)، با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه دفتر آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادقی، سخنران مراسم، با تبیین جریانات واقفیه و شبه‌افکنی‌های دوران امام جواد(ع)، امامت ایشان در سنین کودکی را زمینه‌ساز امامت و غیبت حضرت صاحب‌الزمان(عج) دانست.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین سوگواری و عزاداری سالروز شهادت جانسوز نهمین پیشوای جهان تشیع، حضرت ابن‌الرضا امام جوادالائمه(ع)، با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه دفتر آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار گردید.

دلسوختگان و پیروان خاندان عصمت و طهارت در سالروز شهادت این امام همام، با حضور خود در این حسینیه به عزاداری و سوگواری پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادقی، واعظ و سخنران مراسم، به اتفاقات و حوادث دوران امام جواد(ع) پرداخت و جریانات واقفیه و شبه‌افکنی‌های آن دوران را تبیین کرد.

امامت در طفولیت؛ زمینه‌ساز غیبت امام زمان(عج)

حجت‌الاسلام صادقی با توجه به احاطه و برتری علمی امام جواد(ع) در سنین کم نسبت به دانشمندان آن دوران، گفت: از برکات وجودی امام جواد(ع) این بود که امامت ایشان در دوران طفولیت، زمینه‌ساز امامت حضرت صاحب‌الزمان(عج) شد که با غیبت همراه بود.

وی افزود: با پرسش‌ها و شبهاتی که از سوی امام جواد(ع) تبیین و پاسخ داده شد، دیگر در زمان امام زمان(عج) چنین شبهه‌ای مطرح نگردید.

صادقی در ادامه گفت: امام جواد(ع) از چهار جهت مورد آزار و اذیت قرار گرفت: ۱. خویشاوندان حسود ۲. خاندان بنی‌عباس ۳. شیعیان بی‌بصیرت ۴. جریان انحرافی واقفیه

وی افزود: امام با همه این جریانات مناظره، جلسات و گفتگو کرد و حقانیت خود را ثابت نمود و آنهایی را که در مسیر هدایت بودند، روشنگری کرد.

حجت‌الاسلام صادقی در پایان گفت: امام جواد(ع) همه کسانی که در مسیر ولایت بودند، توجه خاص داشتند.

