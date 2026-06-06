ایندیپندنت: هزینه واقعی جنگ ترامپ علیه ایران به بریتانیا رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه ایندیپندنت در سرمقالهای نوشت که پیامدهای اقتصادی جنگی که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا علیه ایران آغاز کرده، اکنون با شدت در بریتانیا احساس میشود. به باور این روزنامه، شهروندان بریتانیایی در آستانه موج تازهای از افزایش هزینههای زندگی قرار دارند. موجی که شامل رشد بهای انرژی، مواد غذایی و اقساط وامهای مسکن میشود، در حالی که توان دولت بریتانیا برای کاهش این فشارها محدود است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این روزنامه جنگ را بحرانی توصیف کرده که بسیار طولانیتر و پیچیدهتر از پیشبینیهای کاخ سفید شده است. به جای دستیابی به یک پیروزی سریع، این جنگ موجب آشفتگی گسترده در بازارهای جهانی انرژی شده است تا جایی که آژانس بینالمللی انرژی آن را بزرگترین اختلال در عرضه نفت در تاریخ بازار جهانی توصیف کرده است. در نتیجه این وضعیت، اقتصاد جهانی متحمل صدها میلیارد دلار خسارت شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که کشورهای فقیر آفریقا و آسیا بیشترین آسیب را از این بحران دیدهاند، اما اقتصادهای پیشرفته نیز از تبعات آن در امان نماندهاند. قیمت سوخت در آمریکا به شکل محسوسی افزایش یافته و بریتانیا نیز پس از نشانههای امیدوارکنندهای که در ابتدای سال میلادی مشاهده شده بود، با یک عقبگرد اقتصادی مواجه شده است.
معضل مالی دشوار
ایندیپندنت مینویسد پیش از آغاز جنگ انتظار میرفت نرخ تورم در بریتانیا به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود، اما درگیریها موجب تغییر این چشمانداز و افزایش دوباره فشارهای تورمی شده است. این وضعیت میتواند به کاهش اشتغال، از بین رفتن امیدها برای کاهش نرخ بهره و تداوم فشار بر صاحبان وامهای مسکن و خانوارهای بدهکار منجر شود.
این گزارش همچنین به چالشهای مالی دولت بریتانیا اشاره میکند. افزایش هزینههای بازپرداخت بدهی عمومی، منابع مالی در دسترس برای خدمات عمومی و بخش دفاع را محدود کرده و دولت بریتانیا را در شرایط دشواری قرار داده است.
اگرچه دولت بریتانیا تأکید میکند که اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی بهترین عملکرد را در میان کشورهای عضو گروه هفت داشته است، اما ایندیپندنت هشدار میدهد که ادامه جنگ علیه ایران میتواند اقتصاد بریتانیا را به سمت رکود سوق دهد.
این روزنامه همچنین به پیامدهای سیاسی بحران ناشی از جنگ علیه ایران برای دولت حزب کارگر پرداخته و نوشته است اختلافات میان لندن و واشنگتن آشکارتر شده است. بر اساس این گزارش، «ریچل ریوز» وزیر خزانهداری بریتانیا، گفتوگوهای تندی با همتای آمریکایی خود درباره آثار اقتصادی جنگ علیه ایران داشته است.
انرژی؛ مهمترین چالش پیشرو
ایندیپندنت بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران را بزرگترین چالش پیش روی شهروندان و کسبوکارهای بریتانیایی میداند. افزایش قیمت برق و گاز فشار مضاعفی بر بودجه خانوارهای بریتانیایی وارد کرده و همزمان هزینههای عملیاتی شرکتها را بالا برده است.
به نوشته این روزنامه، کمکهای فعلی دولت بریتانیا محدود بوده و عمدتاً بر حمایت از اقشار آسیبپذیر و برخی صنایع سنگین متمرکز است. این گزارش اقدامات دولت بریتانیا را در مقایسه با ابعاد بحران ناکافی دانسته و معتقد است کاهشهای جزئی یا مشوقهای محدود نمیتواند مشکل اصلی یعنی افزایش مداوم قبوض انرژی را حل کند.
راه برونرفت از بحران
در بخش پایانی این سرمقاله، راهکارهای خروج از بحران بررسی شده است. در حالی که «تونی بلر» نخستوزیر پیشین بریتانیا، خواستار افزایش اکتشاف نفت و گاز در دریای شمال شده، ایندیپندنت راهحل پایدارتر را تسریع سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی، بادی و هستهای میداند.
به اعتقاد این روزنامه، توسعه انرژیهای پاک میتواند وابستگی بریتانیا به بازارهای جهانی سوختهای فسیلی را کاهش داده و امنیت انرژی بیشتری برای این کشور فراهم کند.
ایندیپندنت در پایان تأکید میکند که گذار به انرژی پاک دیگر صرفاً یک موضوع زیستمحیطی نیست، بلکه به ضرورتی اقتصادی و راهبردی تبدیل شده است. این روزنامه هشدار میدهد که پروژههای انرژی سبز نباید به یکی از قربانیان غیرمستقیم جنگ علیه ایران تبدیل شوند؛ زیرا بریتانیا اکنون بیش از هر زمان دیگری به منابع انرژی ارزان، پایدار و مطمئن برای حمایت از صنعت و رشد اقتصادی نیاز دارد.
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