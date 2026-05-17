توصیه حضرت امام جواد(ع) به مردم عصر غیبت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام ابوالفضل احمدی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به حدیثی از امام جواد(ع) درباره غیبت امام‌زمان(عج)، اظهار داشت: شخصی از حضرت سؤال کرد امام بعد از شما کیست؟ حضرت فرمودند فرزندم علی بن محمد(ع). سپس درباره امام بعد از ایشان و امام بعد از امام هادی(ع) پرسید و حضرت پاسخ دادند. وقتی درباره امام بعد از امام عسکری(ع) سؤال کرد، امام جواد(ع) سر خود را پایین انداختند و به‌شدت گریه کردند و فرمودند برای او غیبتی است و برای امت او حیرتی، تا جایی که نام امام‌زمان(عج) از یادها می‌رود و مردم نسبت به امامت ایشان مرتد می‌شوند.

احمدی افزود: امام جواد(ع) فرمودند واجب است بر امت آخرالزمان که در زمان غیبت به سر می‌برند، انتظار فرج بکشند. افضل اعمال امت، انتظار فرج است. اما انتظار فرج فقط به دعاکردن نیست؛ بلکه باید مستأصل و تشنه امام‌زمان(عج) بود. امام‌زمان(عج) به مرحوم فشندی فرمودند اگر به‌اندازه یک جرعه آب تشنه من بودید ظهور می‌کردم.

سخنران حرم مطهر با اشاره به کرم و جود امام جواد(ع)، خاطرنشان کرد: لقب «جواد» برای امام جواد(ع) به دلیل جود و کرم بی‌نظیر ایشان است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند برای مشکلات مادی دنیایتان به جوادالائمه(ع) مراجعه کنید. امام رضا(ع) به ایشان فرمودند ما خاندان کریمی هستیم، از درب بزرگ خانه تردد کن و همراه خود طلا و نقره داشته باش تا هر فقیری که به در خانه ما می‌آید، ناامید بازنگردد.

وی در ادامه به حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد و گفت: شخصی محضر حضرت رسید و ابراز ارادت کرد. حضرت نگاهی به برادر او که پشت سرش بود انداختند و همان نگاه باعث شد او نیز عاشق امیرالمؤمنین(ع) شود. آن شخص عرض کرد آقا شما با یک نگاه دشمن را عاشق خود می‌کنید. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند ما اهل‌بیت هر کدام عهدی با خدا بستیم؛ این نگاه‌ها کار پسرم مهدی(عج) است.

احمدی در پایان با اشاره به مظلومیت امام جواد(ع) در شهادت به دست همسرشان ام فضل، خاطرنشان کرد: امام جواد(ع) با انگور زهرآلود به شهادت رسیدند و با لب تشنه جان دادند. همان‌گونه که جدشان امام حسین(ع) در کربلا با لب تشنه به شهادت رسیدند.

