اسکات ریتر: ایران در صورت حمله، پاسخ بسیار سختی خواهد داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات ریتر، افسر پیشین اطلاعاتی آمریکا و بازرس سابق سازمان ملل، در اظهاراتی درباره پیامدهای احتمالی جنگ علیه ایران، نسبت به فروپاشی امارات متحده عربی در صورت حمله نظامی هشدار داد.

ایران از آمریکا نمی‌ترسد

ریتر گفت: ایران از آمریکا نمی‌ترسد و این موضوع به چین و روسیه نیز منتقل شده است.

وی افزود: اگر ایالات متحده حمله کند، امارات متحده عربی دیگر به‌عنوان یک کشور باثبات و معتبر وجود نخواهد داشت.

این افسر پیشین اطلاعاتی آمریکا اضافه کرد: امارات با بحران کامل در آب، برق و تولید نفت و گاز روبه‌رو می‌شود و شهرهایی مانند دبی و ابوظبی آسیب جدی خواهند دید.

هشدار به سایر کشورهای عربی

ریتر در پایان تأکید کرد: این وضعیت می‌تواند سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نیز درگیر کند، اگر بخواهند وارد این بازی شوند.

.............

پایان پیام