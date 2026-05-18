به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طرح «حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور» بهعنوان یکی از رویکردهای تازه دولت برای تقویت مشارکت مردمی در اداره امور محلات در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که به گفته مسئولان ریشه در تجربههای ابتدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس دارد، با تأکید رئیسجمهور در دولت چهاردهم دوباره مورد توجه قرار گرفته و هدف آن بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی، مذهبی و مردمی برای حل مسائل محلی عنوان شده است. در این چارچوب، مساجد بهعنوان محور اصلی فعالیتهای محلهای در نظر گرفته شدهاند تا بتوانند نقش هماهنگکننده میان مردم و نهادهای اجرایی را ایفا کنند.
در اجرای این طرح، استانداری تهران اعلام کرده است که در مرحله نخست حدود ۷۰۰ مسجد در ۲۲ منطقه شهر تهران شناسایی و برای ایفای نقش در مدیریت بحران و ارائه خدمات محلی آمادهسازی شدهاند. بر اساس توضیحات ارائهشده، این مساجد به برخی زیرساختها از جمله پنلهای خورشیدی، ژنراتور برق، ذخایر اضطراری آب و امکانات اسکان و تغذیه مجهز شدهاند تا در شرایط بحرانی امکان خدماترسانی به جمعیت قابل توجهی از شهروندان را داشته باشند. هدف از این اقدامات، افزایش آمادگی محلات برای مواجهه با شرایط اضطراری عنوان شده است.
در بخش دیگری از این طرح، موضوع مدیریت مصرف انرژی نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام استاندار تهران، در هر مسجد یک کارگروه انرژی با محوریت امام جمعه محله تشکیل میشود که وظیفه آن تبیین ضرورت صرفهجویی و جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف است. در این ساختار، از ظرفیت نهادهایی مانند بسیج، هلال احمر، معتمدین محلی و شبکههای مردمی برای شکلدهی به حلقههای همکاری در سطح محلات استفاده میشود.
همچنین در این برنامه از توان شبکههای مردمی هلال احمر نیز بهره گرفته شده است. بر اساس اعلام مسئولان، میلیونها نفر از اعضا و داوطلبان این شبکه در قالب آموزشهای امدادی و خدمات اولیه سازماندهی شدهاند تا در صورت بروز حوادث بتوانند در سطح محلات نقشآفرینی کنند. مجموع این اقدامات با هدف تقویت تابآوری اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و بهبود مدیریت بحران در سطح محلات دنبال میشود.
