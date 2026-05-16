به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان امروز شنبه، 26 اردیبهشت 1405 در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم محوری دومین سالگرد شهادت خادمالرضا(ع) شهید جمهور آیتالله سیدابراهیم رئیسی و شهدای خدمت در استان گیلان خبر داد.
وی با اشاره به نامگذاری ۳۰ اردیبهشت در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز شهدای خدمت» اظهار کرد: این روز یادآور مجاهدتها و خدمات خالصانه شهدای والامقامی همچون سیدابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، سید محمدعلی آلهاشم، مالک رحمتی، سیدطاهر مصطفوی، محسن دریانوش و بهروز قدیمی است که در مسیر خدمت صادقانه به نظام اسلامی و مردم، به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، شهید آیتالله رئیسی را شخصیتی برجسته و تربیتیافته مکتب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و افزود: شهید جمهور با روحیهای جهادی و انقلابی، خدمت بیمنت به مردم، مبارزه با فساد، تلاش برای تحقق عدالت و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگویی ماندگار برای کارگزاران نظام اسلامی به شمار میرود.
اشجری با دعوت از مردم استان برای حضور در این مراسم خاطرنشان کرد: مراسم محوری دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی و شهدای خدمت، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با سخنرانی دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت سیزدهم، در مصلی امام خمینی(ره) رشت برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: این مراسم به صورت همزمان در سراسر استان گیلان برگزار میشود و مردم بصیر، انقلابی و شهیدپرور گیلان با حضور گسترده خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بر تداوم مسیر خدمت صادقانه و خالصانه در نظام جمهوری اسلامی تأکید خواهند کرد.
