به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد بزرگداشت شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت از برگزاری دومین سالروز شهدای خدمت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت خبر داد.

محمدمهدی اسماعیلی امروز، سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت شهید جمهور، آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت گفت: پس از داغ شهادت رئیس حمهور عزیزمان آنچه که همه ما را آرام می‌کرد، حضور پدرانه امام شهیدمان و عظمت و بزرگی و جهاد ایشان بود و این عظمت و بزرگی در کلام امام عزیزمان متجلی بود.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم از استکبارستیری و عزت‌آفرینی به عنوان بخش‌های مهم برنامه‌های بزرگداشت شهدای خدمت یاد کرد و گفت: دو مولفه خدمت و مقاومت به عنوان شعار امسال تعیین شده است.

حجت الاسلام کمال خداداده، معاون امور استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در این نشست به جزییات برنامه های دومین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و شهدای خدمت اشاره کرد که در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

گفتنی است ۳۰ اردیبهشت سالروز شهادت آیت الله رئیسی و هیات همراه، در تقویم رسمی به عنوان روز شهدای خدمت ثبت شده است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی به تبریز، در منطقه ورزقان آذربایجان‌ شرقی دچار سانحه هوایی شد و به همراه تمامی همراهانش به مقام رفیع شهادت نایل آمد.

آیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی و امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان ‌شرقی، سردار سیدمهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس‌ جمهور و تعدادی از محافظان و خدمه بالگرد از سرنشینان بالگرد حامل رئیس‌جمهور بودند.

