به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الحشد الشعبی عراق از پایان یک عملیات امنیتی گسترده میان استان‌های صلاح‌الدین و الانبار خبر داد.

در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی عراق (واع) منتشر شد، آمده است: فرماندهی عملیات صلاح‌الدین در الحشد الشعبی، عملیات امنیتی گسترده‌ای را که از روز شنبه گذشته در مناطق میان دو استان صلاح‌الدین و الانبار آغاز شده بود، به پایان رساند.

بر اساس این بیانیه، نیروهایی از فرماندهی عملیات صلاح‌الدین و تیپ‌های ۶، ۳۱، ۳۲ و ۵۱ به همراه یگان‌ها و بخش‌های پشتیبانی در محور صلاح‌الدین در این عملیات مشارکت داشتند.

الحشد الشعبی تأکید کرد این عملیات در چارچوب طرح‌های امنیتی پیشگیرانه برای تأمین مناطق بیابانی، تقویت استقرار میدانی نیروها، حفظ ثبات و اعمال حاکمیت قانون انجام شده است.

