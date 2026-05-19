انتقاد صریح حسینی مزاری از عملکرد ۵ ساله طالبان؛ «حکومت فراگیر» و «حقوق شهروندی» محقق نشده

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مزاری در نشستی با اعضای ارشد این مرکز در مشهد، در آستانه سفر خود به کابل، ضمن مرور شروط نه‌گانه‌ای که چهار سال پیش برای اقتدار و پایداری حاکمیت طالبان مطرح کرده بود، اعلام کرد که پس از گذشت پنج سال، پیشرفت مورد انتظار در زمینه‌های کلیدی حاصل نشده است.

وی در این نشست تصریح کرد: «متأسفانه در حوزه‌های تشکیل حکومت فراگیر، تدوین قانون اساسی، تأمین حقوق مذهبی و شهروندی پیروان مذهب جعفری و تضمین آزادی‌های قانونی، گام‌های عملی و مؤثری برداشته نشده است.»

حسینی مزاری با اشاره به کاستی‌های موجود در فضای آزادی‌های مدنی و ضرورت حفظ کرامت شخصیت‌های علمی و مذهبی، هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند «امید به پایداری بلندمدت حاکمیت» را کاهش دهد.

رئیس مرکز تبیان راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها را جلب رضایت تمامی اقوام و مذاهب، پرهیز از ایجاد ناامنی روانی و تقویت حس امنیت میان شهروندان دانست. او تأکید کرد که جریان‌های مستقل اجتماعی باید همچنان سیاست «تعامل همراه با نقد سازنده» را پی بگیرند تا حاکمیت را نسبت به مسئولیت‌هایش متعهد نگه دارند.

حسینی مزاری در بخش دیگری از سخنان خود، به دلایل تعامل اولیه مرکز تبیان با امارت اسلامی اشاره کرد و یادآور شد که این مرکز نخستین تشکیلاتی بود که بلافاصله پس از تحولات سیاسی افغانستان، بر اساس مبانی مشخص و با نگاهی استراتژیک، مسیر تعامل را برگزید.

وی از کادرها و اعضای این مرکز خواست با مراجعه به اسناد و مقالات پیشین، همچنان بر فعالیت تشکیلاتی جدی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی متمرکز باشند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حسینی مزاری خود را برای سفری کاری به کابل آماده می‌کند؛ سفری که در آن انتظار می‌رود پیگیری این مطالبات، محور اصلی رایزنی‌های او با مقامات حاکمیت باشد.

