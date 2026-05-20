به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مرتضی وافی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشا در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک این روز مبارک، به تبیین جایگاه و ملاکهای ازدواج در اسلام پرداخت.
سخنران حرم مطهر در ابتدای سخنان خود با اشاره به خاطرهای از مرحوم آیتالله العظمی مرعشی نجفی، گفت: آن عالم جلیلالقدَر که کتابخانه عظیم و گنجینه نسخ خطی از آثار ارزشمند اوست، سالها در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نماز میگزارد و شبهای سرد زمستان پیش از باز شدن در، پشت در حرم مینشست تا نخستین زائر و سلامگوینده به محضر کریمه اهل بیت(ع) باشد.
وی همچنین با نقل داستانی از خواستگاری امیرالمؤمنین(ع)، ابعاد نورانی این ازدواج آسمانی را تشریح کرد.
وافی با استناد به آیه شریفه ۲۱ سوره مبارکه روم، اظهار داشت: ازدواج نه یک سفر آزمایشی چندروزه، بلکه پیوندی است که در آن دو نفر در تمام داراییها، اسرار، دین و اعتقادات شریک میشوند. ازاینرو، امام صادق(ع) سه ملاک اساسی را برای انتخاب همسر سفارش کرده و فرمودند: بنگر که در چه خانه و جایگاهی میخواهی زندگی کنی، چه کسی را در اموال و داشتههایت شریک میکنی، و چه کسی را در اسرارت و دینت محرم و شریک میسازی.
وی در ادامه، با اشاره به روایاتی از امام رضا(ع) و امام صادق(ع)، پنج معیار اصلی برای ازدواج موفق را برشمرد و گفت: اول دینداری و تقوا، دوم شرافت خانوادگی و توجه به سبک زندگی خانواده، سوم عفت، پاکدامنی و چشم و دلسیری، چهارم خوش اخلاقی و حسن خلق و پنجم عقل و تدبیر و پرهیز از کمفکری و کوتهاندیشی.
سخنران حرم مطهر در ادامه با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند «به خدا سوگند، فاطمه هرگز مرا به خشم نیاورد و در هیچ کاری نافرمانی من نکرد و هرگاه به او نگاه میکردم، تمام غمها و اندوهها از دلم زدوده میشد»، بر لزوم حفظ حرمت و اسرار خانواده و پرهیز از آبروریزی در اختلافات تأکید کرد.
وی همچنین از پدران و مادران خواست دعای ۲۵ صحیفه سجادیه را برای فرزندان خود قرائت کنند و سفارش رهبر شهید درباره ازدواج را مطالعه و به جوانان هدیه دهند.
