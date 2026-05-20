چند حکم شرعی ازدواج

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محسن دادسرشت تهرانی کارشناس احکام، با اشاره به «حق ازدواج فرزند بر پدر» به‌عنوان یکی از حقوق لازم شرعی، اظهار داشت: اگر پدری از نظر مالی مستطیع شده و توانایی رفتن به حج را دارد، اما درعین‌حال فرزندی دارد که در آستانه ازدواج است و نیاز مبرم به ازدواج دارد به‌گونه‌ای که احتمال افتادن او به گناه و حرام در صورت تأخیر ازدواج، وجود داشته باشد، در تزاحم میان «حج واجب» و «ازدواج فرزند»، وظیفه پدر این است که ابتدا هزینه ازدواج فرزند را بپردازد و از او در برابر گناه محافظت کند. سپس اگر مالی از او باقی ماند و توانایی مالی داشت، به حج برود.

وی در ادامه به تفاوت میان خواستگاری و عقد شرعی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که صیغه عقد چه دائم و چه موقت جاری نشده باشد، دختر و پسر نامحرم هستند و هیچ‌گونه محرمیتی با یکدیگر پیدا نمی‌کنند؛ هرچند مراحل خواستگاری و توافقات اولیه انجام شده باشد. تنها با اجرای صیغه عقد است که دو نفر به یکدیگر محرم می‌شوند.

دادسرشت تهرانی در ادامه به‌حکم شرعی ازدواج دختر باکره (کسی که سابقه ازدواج نداشته است) اشاره کرد و با استناد به نظر مشهور فقها و علما، تصریح کرد: عقد دختر باکره، چه به صورت دائم و چه به صورت موقت، بدون اجازه پدر یا جد پدری، باطل است و هیچگونه محرمیتی ایجاد نمی‌کند. بنابراین ضروری است پیش از هرگونه عقدی، رضایت و اجازه پدر و در صورت نبود پدر، جد پدری اخذ شود.