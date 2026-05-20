ضرورت الگوگیری از سیره مدیریتی شهید رئیسی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن قائمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به شخصیت چندبعدی شهید آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: شهید رئیسی تنها یک مدیر اجرایی نبود؛ او یک مکتب مدیریتی را در عمل به نمایش گذاشت. مدیریتی که ریشه در آموزه‌های دینی، تجربه‌های قضایی و نگاه عمیق به مردم داشت.

مدیریت میدانی؛ از شعار تا عمل

حجت الاسلام والمسلمین قائمی با تأکید بر اینکه حضور میدانی شهید رئیسی یک رفتار نمادین نبود، گفت: ایشان معتقد بود مدیر باید در متن جامعه باشد، نه پشت میز. سفرهای استانی، بازدیدهای سرزده و گفت‌وگو با مردم، بخشی از روحیه‌ای بود که در تمام دوران مسئولیت ایشان دیده می‌شد. این حضور، نه برای گزارش‌سازی، بلکه برای حل مسئله بود در بسیاری از سفرها، تصمیم‌ها همان‌جا و در کنار مردم گرفته می‌شد. این به معنای مدیریت لحظه‌ای، دقیق و متکی بر شناخت واقعی از مشکلات است.

عدالت‌محوری؛ ستون اصلی مکتب رئیسی

مشاور استاندار فارس در امور روحانیت، عدالت را مهم‌ترین محور سیره مدیریتی شهید رئیسی دانست و گفت: چه در قوه قضائیه و چه در دولت، عدالت برای ایشان یک شعار نبود. او عدالت را وظیفه شرعی و مسئولیت انقلابی می‌دانست. برخورد با فساد، حمایت از اقشار ضعیف و تلاش برای توزیع عادلانه امکانات، از جلوه‌های روشن این نگاه بود.

حجت الاسلام والمسلمسن قائمی ادامه داد: شهید رئیسی باور داشت که اگر عدالت برقرار شود، بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات اجتماعی خودبه‌خود کاهش می‌یابد.

تواضع و ساده‌زیستی؛ ویژگی شخصی که به مدیریت سرایت کرد

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید رئیسی گفت: ساده‌زیستی و تواضع ایشان فقط در رفتار فردی نبود؛ این روحیه در سبک مدیریت او نیز دیده می‌شد. از نزدیک بودن به مردم گرفته تا پرهیز از تشریفات، همه نشان می‌داد که او مدیریت را خدمت می‌دانست، نه امتیاز.

حجت الاسلام والمسلمین قائمی افزود: بارها دیده شد که شهید رئیسی بدون تشریفات وارد جمع مردم شد، پای صحبت آنان نشست و همان‌جا دستور پیگیری داد. این رفتارها اعتماد عمومی را تقویت می‌کرد.

روحیه جهادی و کار بی‌وقفه

مشاور استاندار فارس در امور روحانیت با اشاره به تلاش شبانه‌روزی شهید رئیسی گفت: ایشان هیچ‌گاه کار را به فردا موکول نمی‌کرد. برنامه‌های فشرده، جلسات طولانی و پیگیری‌های مستمر، بخشی از روحیه جهادی او بود. بسیاری از مدیران می‌گفتند که همراهی با ایشان نیازمند آمادگی دائمی بود.

حجت الاسلام والمسلمین قائمی با تأکید بر اینکه مردم‌باوری در نگاه شهید رئیسی یک اصل بنیادین بود، گفت: او معتقد بود که مردم صاحبان اصلی کشورند و مدیران باید خود را خادم آنان بدانند. به همین دلیل، در تصمیم‌گیری‌ها همواره مصلحت مردم را مقدم می‌دانست.

الگویی برای مدیران امروز

وی در پایان با اشاره به ضرورت الگوگیری از سیره مدیریتی شهید رئیسی گفت: اگر مدیران امروز کشور بخواهند در مسیر خدمت صادقانه حرکت کنند، باید به مکتب مدیریتی شهید رئیسی رجوع کنند؛ مدیریتی که بر پایه اخلاص، عدالت، حضور میدانی و مردم‌محوری بنا شده است.