به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه عبری گزارش داد، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در حال بررسی امکان بستن کنسولگری این رژیم در استانبول ترکیه است.

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد که وزارت امور خارجه اسرائیل در حال بررسی امکان بستن کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول و حفظ سفارت در پایتخت، آنکارا، است.

بر اساس این گزارش، کنسولگری و سفارت رژیم صهیونیستی در ترکیه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بدون حضور پرسنل دیپلماتیک فعالیت می‌کنند. دیپلمات‌های اسرائیلی در حال حاضر در بلغارستان حضور دارند، در حالی که کارکنان محلی از خانه‌های خود به صورت دورکاری به وظایفشان ادامه می‌دهند.

این گزارش به وجود اختلاف نظر در وزارت امور خارجه رژیم اشغالگر در مورد این اقدام اشاره کرد، چراکه برخی مسئولان بستن کنسولگری را تصمیمی اشتباه و با دشواری جبران‌ناپذیر در آینده می‌دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند ادامه فعالیت کنسولگری بدون پرسنل، بار مالی غیرقابل توجیهی را تحمیل می‌کند.

این اقدام احتمالی همچنین نگرانی‌هایی را در میان جامعه یهودیان استانبول که تعداد آنها حدود ۱۵ هزار نفر تخمین زده می‌شود، برانگیخته است. برخی معتقدند بستن کنسولگری ممکن است به عنوان نادیده گرفتن حضور و نیازهای آنها تلقی شود.

وزارت امور خارجه اسرائیل تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی در مورد کنسولگری اتخاذ نشده است.

یک وزیر کابینه نتانیاهو در سخنانی با بیان اینکه ترکیه باید به عنوان کشوری متخاصم برای این رژیم تلقی شود، تهدید کرد در صورتی که جنگی دربگیرد، آنکارا تاوان سنگینی خواهد داد.

«میکی زوهار»، وزیر به اصطلاح فرهنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد که در صورت وقوع جنگ، ترکیه تاوان بسیار سنگینی خواهد داد.

زوهار با خط و نشان کشیدن برای ترکیه اظهار داشت: سران اسرائیل باید نحوه تعامل خود با آنکارا را تغییر دهند و آن را کشوری متخاصم قلمداد کنند.

این وزیر صهیونیست گفت که اسرائیل به خوبی می‌داند چگونه از خود دفاع کند و توان وارد آوردن ضربه به کسانی به دنبال آسیب به این رژیم هستند را دارد.

