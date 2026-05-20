شیوع مرگبار مالاریا در یمن در سایه جنگ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یمنیها دور از جبهههای نبرد و در سایه جنگی که هنوز پایان نیافته با جنگ دیگری روبهرو هستند که از نظر شدت و خطر، دستکمی از درگیریهای نظامی ندارد. نگرانیها پس از هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره گسترش بیماری مالاریا در این کشور به شدت افزایش یافته است.
براساس گزارش شبکه الجزیره به گفته «انیس الاصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت در شهر «صنعاء» پایتخت یمن، دادههای پایش اپیدمیولوژیک سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که ۱۱۶ هزار مورد قطعی ابتلا به مالاریا در یمن ثبت شده است. همچنین بیمارستانهای این کشور تاکنون ۱۲۵۹ مورد وخیم را پذیرش کردهاند که از میان آنها ۱۱ مورد مرگ ثبت شده است.
پزشکان هشدار میدهند که اگرچه مالاریا تمام گروههای سنی را درگیر میکند، اما بیشترین تهدید متوجه کودکان زیر پنج سال است. این بیماری که از طریق پشه «آنوفل» منتقل میشود، میتواند به عوارض شدید و مرگبار از جمله التهاب مغزی و کما منجر شود.
سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده است که مقابله با این بیماری نیازمند تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی نظام سلامت فرسوده یمن است، آن هم در شرایطی که نگرانیها از گسترش بیشتر بیماری در یمن در سال جاری رو به افزایش است.
«نبیل الیوسفی» خبرنگار شبکه الجزیره در گزارشی از داخل بیمارستان «الوحده» در شهر مأرب، داستان بیماری به نام «محمد العسلی» را روایت کرد که چند روزی است تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
این بیمار تا آستانه مرگ به دلیل ابتلا به بیماری مالاریا پیش رفت، اما پزشکان توانستند در آخرین لحظات، جانش را نجات دهند. او بیماری مالاریا را بسیار طاقتفرسا توصیف میکند، بیماری که توانایی خوردن و خواب طبیعی را از او گرفته است.
بخش سلامت فرسوده یمن زیر فشار شیوع مالاریا
رنج مردم یمن تنها به این مورد محدود نمیشود. آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد حدود ۶۴ درصد جمعیت یمن در مناطقی زندگی میکنند که خطر شیوع مالاریا در آنها بسیار بالاست. تنها در سال گذشته نزدیک به یکونیم میلیون نفر در یمن تحت آزمایشهای پزشکی قرار گرفتهاند.
این شیوع گسترده بیماری مالاریا، فشار مضاعفی بر بخش سلامت فرسوده یمن وارد کرده است. بخشی که به دلیل پیامدهای جنگ، حدود ۶۰ درصد مراکز درمانی آن به طور کامل یا جزئی از چرخه خدمت خارج شدهاند. در نتیجه، راهروهای بیمارستانهای یمن مملو از بیماران شده، در حالی که حدود ۲۰ میلیون یمنی از ابتداییترین خدمات درمانی محروم هستند.
بر اساس این گزارش، خطرناکتر آنکه دامنه انتشار مالاریا اکنون حتی به مناطقی رسیده که پیشتر کمخطر محسوب میشدند. عوامل مختلف محیطی و معیشتی از جمله ازدحام در اردوگاههای آوارگان، گسترش فاضلابهای راکد و شرایط آبوهوایی تابستان با رطوبت و بارندگی، زمینه گسترش بیشتر بیماری را فراهم کردهاند. مسئلهای که زنان باردار و کودکان زیر پنج سال را بیش از دیگران در معرض خطر قرار داده است.
در کشوری که هر بار با فروکش کردن یک بیماری، بیماری دیگری ظهور میکند، گسترش مالاریا، یمن را وارد مرحلهای بسیار بحرانی کرده است. سازمان جهانی بهداشت بار دیگر هشدار داده که هرگونه تأخیر در اقدامات درمانی و بهداشتی میتواند جان هزاران نفر را به خطر بیندازد و بر وخامت بحران انسانی در این کشور بیفزاید.
یمن در حال حاضر یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی و انسانی جهان را تجربه میکند. بحرانی که در سایه آتشبس شکننده میان دولت یمن و ائتلاف سعودی از آوریل ۲۰۲۲ و همچنین وخامت اوضاع اقتصادی و خدماتی این کشور ادامه دارد.
