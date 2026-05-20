محافل امنیتی صهیونیستی در شوک و نگرانی از مواضع ترامپ درباره ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی از نگرانی فزاینده در تلآویو نسبت به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال حمله به ایران پرده برداشتند.
روزنامه عبری هاآرتص به نقل از منابعی در ارتش و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد که پس از اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره نزدیک بودن واشنگتن به اجرای حمله علیه ایران، فضای نگرانی در محافل امنیتی این رژیم افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی از اظهارات ترامپ که گفته بود واشنگتن تنها چند ساعت با آغاز حمله به ایران فاصله داشته، غافلگیر شدهاند.
این منابع تأکید کردند که تلآویو انتظار داشت هرگونه اقدام نظامی از این دست با هماهنگی مستقیم و گسترده با رژیم صهیونیستی انجام شود.
هاآرتص به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که از نگاه این نهادها، هرگونه ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران، به احتمال بسیار زیاد موجب ورود رژیم صهیونیستی به رویارویی نظامی خواهد شد؛ زیرا دو جبهه آمریکایی و صهیونیستی در منطقه بهصورت مستقیم به یکدیگر گره خوردهاند.
این منابع همچنین نسبت به امکان براندازی نظام ایران در صورت بازگشت به درگیریها ابراز تردید کرده و معتقدند تحولات اخیر نشان داده است که تقابل با تهران بسیار پیچیدهتر از برآوردهای اولیه بوده و دستیابی به اهداف قاطع در برابر ایران با دشواریهای جدی روبهرو است.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما