شهید رئیسی الگوی مدیر تراز انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی، استاد حوزه علمیه قم، عصر سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت شهادت قائد امت و دومین سالگرد شهدای خدمت (سالگرد شهادت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانش) که در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در قم برگزار شد، به تبیین ابعاد شخصیتی رئیس‌جمهور شهید پرداخت.

حرکت بر مدار کتاب و سنت

این استاد حوزه علمیه در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: هر حرکتی زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که بر پایه مبانی صحیح و الهی شکل گرفته باشد و اگر انسان از این اصول فاصله بگیرد، حتی با وجود تحلیل‌ها و محاسبات ظاهراً دقیق، ممکن است مسیر او به نتیجه مطلوب نرسد.

وی افزود: آنچه در سلوک فردی و مدیریتی شهید رئیسی جلوه‌گر بود، حرکت بر مدار کتاب و سنت بود و تمامی مواضع، رفتارها و تصمیمات او بر اساس باورهای عمیق دینی و اعتقادی شکل می‌گرفت.

شهید رئیسی و الگوی مدیریت علوی

حجت‌الاسلام والمسلمین مؤمنی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) خاطرنشان کرد: در سیره امیرالمؤمنین علی(ع) به ویژه در نامه‌های نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر، ویژگی‌هایی برای مدیران و کارگزاران اسلامی بیان شده که بسیاری از آن خصوصیات را می‌توان در رفتار و منش شهید رئیسی مشاهده کرد.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) در توصیف مالک اشتر تعبیرهای بلندی به کار می‌برند و او را یاری‌گری وفادار، استوار و قابل اعتماد معرفی می‌کنند و همین ویژگی‌ها سبب شد مالک اشتر در تاریخ اسلام به عنوان الگوی مدیریت ولایی شناخته شود. شهید رئیسی نیز بر اساس همین مبانی حرکت می‌کرد و رفتار او صرفاً مبتنی بر شعار نبود، بلکه عمل‌گرایی، اخلاص و پایبندی به ارزش‌های دینی در تمامی ابعاد زندگی او مشهود بود.

تأکید رهبر انقلاب بر عمل‌گرایی شهید رئیسی

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره شهید رئیسی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ویژگی عمل‌گرایی رئیس‌جمهور شهید تأکید کردند و این مسئله نشان‌دهنده آن است که شهید رئیسی توانسته بود میان اعتقاد، اخلاص و اقدام عملی پیوندی واقعی برقرار کند.

وی افزود: در فضای امروز جامعه، بسیاری از افراد ممکن است سخنان زیبا و شعارهای جذاب مطرح کنند، اما آنچه شخصیت انسان را ماندگار می‌کند، عمل بر اساس باورها و پایبندی عملی به ارزش‌هاست، موضوعی که در شخصیت شهید رئیسی به وضوح دیده می‌شد.

صبر و توکل در برابر هجمه‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین مؤمنی تصریح کرد: شهید رئیسی در برابر حجم گسترده هجمه‌ها، تخریب‌ها و فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، هرگز به دنبال دفاع شخصی از خود نبود و با صبر، توکل و اعتماد به خداوند مسیر خدمت را ادامه می‌داد.

وی ادامه داد: ایمان عمیق به خداوند و باور قلبی به وعده‌های الهی، از مهم‌ترین عوامل آرامش و استقامت شهید رئیسی در برابر دشواری‌ها بود و همین روحیه، او را در انجام مسئولیت‌های سنگین یاری می‌کرد.

ارادت ویژه به اهل‌بیت(ع) و روحیه عبادی

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روحیات معنوی رئیس‌جمهور شهید گفت: شهید رئیسی اهل دعا، توسل، انس با قرآن و شب‌زنده‌داری بود و ارتباط قلبی ویژه‌ای با اهل‌بیت(ع) داشت.

وی افزود: توجه خاص شهید رئیسی به مجالس اهل‌بیت(ع)، روضه‌های مذهبی و زیارت اماکن مقدس همواره در زندگی او مشهود بود و این روحیه معنوی در رفتار و منش مدیریتی وی نیز تأثیر آشکاری داشت. رئیس‌جمهور شهید نسبت به اهل‌بیت(ع) به ویژه حضرت امام هادی(ع) ارادت ویژه‌ای داشت و حضور مستمر او در مجالس معنوی و محافل دینی، بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی او بود.

اهتمام به عبادت

حجت‌الاسلام والمسلمین مؤمنی با اشاره به آخرین سفر شهید رئیسی به قم اظهار کرد: با وجود فشردگی برنامه‌ها و مسئولیت‌های سنگین اجرایی، ایشان اهتمام ویژه‌ای به عبادت، زیارت و حضور در اماکن مقدس داشت و حتی در ساعات پایانی شب نیز برنامه‌های عبادی خود را ترک نمی‌کرد.

شهید رئیسی، الگوی مدیر تراز انقلاب اسلامی

استاد حوزه علمیه قم در پایان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت تأکید کرد: شهید آیت‌الله رئیسی نمونه‌ای از مدیر تراز انقلاب اسلامی بود که توانست میان معنویت، اخلاص، مردم‌داری و مسئولیت‌پذیری پیوندی واقعی برقرار کند و همین ویژگی‌ها او را در دل مردم ماندگار ساخت.

