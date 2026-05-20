هشدار عراقچی به متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه (ایکس) نوشت:

ماه‌ها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی ده‌ها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار اذعان کرد.

اکنون به‌طور رسمی تأیید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیرویی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پرآوازه F-۳۵ را سرنگون کردند.

با درس‌هایی که آموخته‌ایم و دانشی که به دست آورده‌ایم، مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

......

پایان پیام/ ۲۱۸