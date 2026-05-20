به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شود، اعلام کرد که قصد دارد سفارتخانه‌ای در شهر قدس اشغالی افتتاح کند.

«محمد حاجی» سفیر جمهوری خودخوانده سومالی‌لند در اراضی اشغالی در پیامی در پلتفرم «ایکس» از برپایی سفارت این منطقه در قدس خبر داد و گفت: «افتتاح این سفارتخانه به‌زودی انجام خواهد شد و همزمان اسرائیل نیز سفارتخانه خود را در شهر «هرجیسا» سومالی‌لند افتتاح خواهد کرد که این امر نشان‌دهنده‌ تقویت دوستی، احترام متقابل و همکاری استراتژیک میان دو طرف است.»

در همین رابطه، «گدعون ساعر»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در پلتفرم «ایکس» از این اقدام استقبال و اعلام کرد که افتتاح سفارتخانه در قدس گامی دیگر در جهت تقویت روابط خواهد بود.

بر اساس گزارش العربی الجدید، گدعون ساعر همچنین از عبدالرحمان عبدالله، رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند دعوت کرد تا از سرزمین‌های اشغالی بازدید کند.

«محمد حاجی» روز دوشنبه استوارنامه خود را به «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی تقدیم کرد و به عنوان اولین سفیر جمهوری خودخوانده سومالی‌لند که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است، منصوب شد.

تل‌آویو نیز در ۱۵ آوریل از انتصاب «مایکل لوتم» به عنوان اولین سفیر «غیرمقیم» خود در جمهوری خودخوانده سومالی‌لند خبر داد.

رژیم صهیونیستی پیش از این در دسامبر ۲۰۲۵ سومالی‌لند را به رسمیت شناخته بود، اقدامی که توسط سومالی رد شد و با انتقادات گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شد.

این منطقه از زمان اعلام جدایی خود از سومالی در سال ۱۹۹۱، علی‌رغم مدیریت مستقل امور خود در امور اداری، سیاسی و امنیتی، تا قبل از اقدام صهیونیست‌ها هیچگونه به رسمیت شناخته شدن رسمی دریافت نکرده است.

با توجه به قطعنامه‌های بین‌المللی، اکثریت قریب به اتفاق کشورها از انتقال سفارتخانه‌های خود به قدس خودداری می‌کنند؛ به جز ایالات متحده، کوزوو، گواتمالا، هندوراس و پاپوآ گینه نو. دولت فلسطین و کشورهای عربی و اسلامی در سال‌های گذشته بارها از کشورهای جهان خواسته‌اند که از انتقال سفارتخانه‌های خود به قدس امتناع ورزند.

در سال ۲۰۱۷، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، قدس را به عنوان پایتخت ادعایی رژیم صهیونیستی شناسایی کرد و دستور انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس را صادر کرد.

