به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم سیده زهره برقعی در موکب تبیینی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها ضمن تبریک ایام دهه اول ماه ذی الحجه و سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و همچنین هفته ملی جمعیت، عنوان کرد: مبارک‌ترین پیوند آسمانی میان زن و مرد، پیوند و ازدواج حضرت علی علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها است که در اولین شب ماه ذی الحجه رقم خورد.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه ازدواج فقط پیوند بین دو نفر نیست، تصریح کرد: ازدواج یک مسئله فردی و خانوادگی نیست، بلکه ازدواج یک مسئله اجتماعی است و جامعه باید برای آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشد.

برقعی افزود: در بحث ازدواج، مسئله فقط این نیست که دو نفر با هم پیوند برقرار می‌کنند، بلکه از مهم‌ترین ارکان شکل‌گیری تمدن، مسئله ازدواج و خانواده است. پایداری جامعه نیز به خانواده و ازدواج مربوط می‌شود.

وی تأکید کرد: ما بهترین، دقیق‌ترین، زیباترین و لطیف‌ترین تعبیرها درباره ازدواج را در اسلام می‌بینیم. مثلاً در روایت داریم که پیامبر گرامی اسلام صلّی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «ما بُنِیَ فی الإسلامِ بِناءٌ أحَبَّ إلَی اللهِ مِنَ التَّزویجِ؛ یعنی در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند محبوب‌تر از ازدواج ساخته نشده است»؛ همچنین رسول اکرم فرمودند: «النِّکاحُ سُنَّتی؛ ازدواج سنت من است»؛ سنت به معنای راه و روش، گفتار و کردار است.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها ادامه داد: تعبیرات درباره ازدواج، بسیار دقیق است. سنت، سنت ایثار است؛ سنت گذشت، از خودگذشتگی، صبر، تحمل و بردباری است. در ازدواج، ایثار و از خودگذشتگی وجود دارد. اگر بخواهیم پیوندهای خانواده محکم باشد، این پیوندها باید بر پایه ایثار، گذشت، صبر، تحمل و بردباری استوار شود.

برقعی خاطرنشان کرد: وقتی دو نفر پیوند ازدواج می‌بندند، فقط این نیست که با هم در یک خانه و زیر یک سقف زندگی کنند؛ بلکه این زوج قرار است یک جامعه و یک ملت را بسازند.

وی تصریح کرد: اگر خواهران و برادران جوان ما به جایگاه ازدواج در دین اسلام توجه داشته باشند، و به نقشی که ازدواج و خانواده در پایداری جامعه و همچنین در شکل‌گیری تمدن دارند (که بر اساس ازدواج است)، قطعاً به این امر مهم اقدام خواهند کرد.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: اسلام، ازدواج را جایی برای ساختن می‌داند؛ امری که در ساختن معنویت و روح انسان‌ها مؤثر است. چنانکه گفته شده، ارزش دو رکعت نماز فرد متأهل، بسیار بیشتر از هزار رکعت نماز فرد مجرد است. این نشان می‌دهد که چرا ازدواج این ارزش را دارد؛ چون در آن، خودگذشتگی، توجه به دیگران و ترجیح دیگران بر خود مطرح است.

