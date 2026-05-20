به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی معاون امور علمی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) سفیر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در روزهای دوم، سوم و چهارم خردادماه با اقامه نماز مغرب و عشاء و سخنرانی و مرثیه سرایی آماده میزبانی از هیئات مذهبی خواهد بود.
معاون امور علمی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح کرد: در این سنت آئینی که بیش از یک قرن از برگزاری آن میگذرد خیل گستردهای از هیئات عزاداری در قالب دستههای سینهزنی از استان تهران و اقصی نقاط کشور در ایام شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) همه ساله در آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حضور یافته و به اقامه عزا میپردازند.
وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به شرایط ویژه کشور این مراسم آئینی با شعار "حضرت مسلم(ع) مظهر بیعت با رهبری" به همایش بیعت با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای و اقتدار برای تجلی روحیه مقاومت و همبستگی میان اقشار مختلف مردم همراه با پرچم هیئات مذهبی تبدیل خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی افزود: حضور پرشور جوانان در این آیین معنوی و ملی به مردم جهان نشان خواهد داد که نسل جدید ایران اسلامی نیز در کنار پیرغلامان هیئتها نمادی از اراده معنوی و اجتماعی جامعه مذهبی کشور در برابر دشمنان خواهند بود.
وی بیان کرد: در این سه شب دستههای عزاداری ضمن حضور در میدان اصلی شهر ری و حفظ تجمع شبانه در میادین شهر به سمت آستان مقدس حضـرت عبدالعظیم(ع) با پرچمهای اقتدار ایران اسلامی و عزای حضرت مسلم(ع) حرکت خواهند نمود و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر عزیز و شهید انقلاب و سایر شهدای جنگ رمضان مراسم باشکوهی را به یاد سفیر شهید واقعه جانسوز کربلا برپا خواهند نمود.
حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی گفت: این آستان مقدس در آستانه فرا رسیدن ایام مسلمیه، با برگزاری جلسات متعدد در قالب کارگروههای مختلف و فراهم نمودن تمهیدات لازم و هم افزایی واحدهای مختلف اعم از حراست، خدمات، فنی و عمرانی، دارالشفاء کوثر، اماکن متبرکه، تبلیغات و ارتباطات در این سه شب امکانات لازم برای حضور هیئات عزاداران و عاشقان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) را فراهم نموده است.
وی تأکید کرد: این مراسم باشکوه از شبکههای مختلف صداوسیما و فضای مجازی پخش خواهد شد.
