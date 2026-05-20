وزیر خارجه طالبان خواستار واگذاری کرسی افغانستان به نماینده آنان در سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با جورجت گانیون، معاون سیاسی و سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، خواستار واگذاری کرسی افغانستان به نماینده طالبان در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی شد.

طبق اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، در این دیدار که روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت) برگزار شد، متقی تأکید کرد که حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی، به تقویت و گسترش تعامل مؤثر کمک خواهد کرد.

در حال حاضر کرسی افغانستان در سازمان ملل توسط نصیراحمد فایق، دیپلمات حکومت پیشین، اداره می‌شود و سازمان ملل به دلیل مسائل مشروعیت حکومت فعلی افغانستان، هنوز آن را به طالبان واگذار نکرده است.

وزیر خارجه طالبان همچنین با سرپرست یوناما درباره نشست آتی شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان گفت‌وگو کرد.

جورجت گانیون نیز در این دیدار بر افزایش تعامل و همکاری جامعه جهانی با افغانستان در زمینه‌های مختلف تأکید ورزید.

در پایان دیدار، طرفین بر هماهنگی کمیته‌های کاری مشترک برای تقویت همکاری‌های بشردوستانه و تعامل متقابل توافق کردند.

سازمان ملل در چارچوب روند دوحه، چندین گروه کاری مشترک با طالبان ایجاد کرده که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با مواد مخدر و حمایت از بخش خصوصی فعال هستند.

این درخواست طالبان در حالی مطرح می‌شود که جامعه بین‌المللی همچنان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و مبارزه جدی با تروریسم به عنوان پیش‌شرط تعامل کامل اصرار دارد.

