به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شصت‌ودومین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی به اهمیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نقش آن در هویت‌بخشی ایرانی-اسلامی پرداخت.

وی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران تدوین سند اسباب‌بازی، بر فرایند پرزحمت تصویب این سند تأکید کرد و گفت: این موضوع می‌بایست سال‌ها پیش در شورا مطرح می‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به اهمیت موضوع اسباب‌بازی، بیان داشت: این مسئله مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بوده است، اما توجیه مسئولان و اقشار مختلف جامعه برای اهمیت این صنعت، با تلاش فراوان صورت گرفته است.

وی با اشاره به گردش مالی ۱۳۰میلیارد دلاری صنعت بازی در جهان، گردش مالی این صنعت در ایران را ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار و سهم تولید ایران را تنها ۱۰۰میلیون دلار دانست و وضعیت ترکیه را نیز بسیار جلوتر از ایران ارزیابی کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ۱۰ ماموریت حکمرانی اسباب‌بازی که شورا باید به آن بپردازد، اظهار داشت: حکمرانی یک فرایند فناوری نرم حل مسئله است.

وی بر لزوم گذار از نظارت پیشینی به تنظیم‌گری تأکید کرد و وظایف اصلی شورا را در حوزه‌های تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل‌گری اقتصادی، حمایت از زیست‌بوم و صنایع خلاق، تحریک تقاضا و بازارسازی، همچنین نظارت و هدایت راهبردی عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه داد: تشکیلات و ساختار شورا نباید توسعه یابد، بلکه تمرکز باید بر تعریف و حل مسائل کلیدی باشد.

وی همچنین به نقش دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد)، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در پیشبرد اهداف صنعت اسباب‌بازی اشاره کرد.

در این نشست حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به روند برگزاری نمایشگاه‌های اسباب‌بازی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، آمارهای موجود صرفاً توافقی و اجمالی بوده‌اند. اما اکنون در نظر داریم تا یک پیمایش علمی جامع در حوزه‌های تولید، مصرف و حجم بازار اسباب‌بازی به انجام برسانیم و در این نشست، شاخصه‌های طراحی این پیمایش علمی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

وی اظهار داشت: یکی از نکته‌های حائز اهمیت در شورای نظارت بر اسباب‌بازی، تصمیم به برگزاری نمایشگاه‌های استانی اسباب‌بازی بود. ما بازه زمانی و تعداد مشخصی را برای این منظور تعیین کرده‌ایم و استانداران نیز همکاری لازم را اعلام کرده‌اند. اگرچه سال گذشته پیش‌بینی برگزاری ۶ نمایشگاه را داشتیم، اما متأسفانه به دلیل شرایط کشور، تنها در سه استان موفق به برگزاری آن‌ها شدیم. ما مصمم هستیم که امسال این رویدادها را با قدرت بیشتری پی‌گیری کنیم و حتی برگزاری نمایشگاه‌های روستایی را نیز در دستور کار داریم.

علامتی در پایان افزود: تک‌تک اعضای حاضر در این نشست بیش از یک سال زحمت کشیدند تا سند ملی اسباب‌بازی به تصویب برسد. اکنون که این سند به تصویب رسیده است، وظیفه داریم تا سازوکارها، دستورالعمل‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مشخص نماییم.

