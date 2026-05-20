رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان با دبیرکل حزب الله تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مجاهدان مقاومت اسلامی لبنان در بیانیهای خطاب به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله از پیام اخیر وی قدردانی کرده و آن را بازتاب «رابطه پدرانه رهبر با نیروهای خود» توصیف کردند.
در این پیام آمده است: پیام شما را دریافت کردیم؛ پیامی که نشانی از محبت پدر به فرزندان، فرمانده به نیروهایش و شیخ به پیروانش داشت. از احساسات صادقانه، محبت خالصانه و عاطفه پاک شما سپاسگزاریم.
نویسندگان این پیام همچنین با ادای احترام به شهدای مقاومت و خانوادههای آنها، تأکید کردند که شهدا و حامیان مقاومت با ایستادگی و پایداری خود، به دژی مستحکم در برابر فتنهها و تکیهگاهی مطمئن در سختترین شرایط تبدیل شدند.
در ادامه این پیام، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان بر ادامه عملیات میدانی علیه رژیم صهیونیستی تأکید و اعلام کردهاند که نیروهای مقاومت هر روز در میدان نبرد، با بهرهگیری از انواع سلاحها، به مقابله با دشمن میپردازند و تجهیزات و ادوات نظامی آن را هدف قرار میدهند.
در بخشی دیگر از این پیام آمده است که اقدامات و مدیریت فرماندهی مقاومت، شرایطی را رقم زده است که دشمن در جنوب لبنان دچار فرسایش شده و دیگر احساس ثبات و امنیت نمیکند.
مجاهدان مقاومت همچنین تصریح کردند: عهد ما همان عهدی است که به ما سپرده شد؛ آرام نخواهیم گرفت و از مسیر خود عقبنشینی نخواهیم کرد تا اشغالگران با شکست و ناکامی سرزمین ما را ترک کنند.
در پایان این پیام، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان با تأکید بر «تجدید ولایت، سوگند و بیعت» با رهبری مقاومت، اعلام کردند که مسیر کنونی برای حفظ عزت، آزادی، کرامت و استقلال ادامه خواهد یافت و آزادی و استقلال تنها با فداکاری و ایثار به دست میآید.
پیشتر شیخ نعیم قاسم در پیامی به مجاهدان حزب الله و مقاومت اسلامی تاکید کرده بود: پهپادهای شما، اسرائیل اشغالگر و شرورترین آدم های جهان را هراسان کرده است.
وی تاکید کرد که سلاح مقاومت یک موضوع داخلی لبنان است و موضوع هیچ مذاکرهای نخواهد بود.
وی خطاب به مجاهدان گفت: شما نمیمیرید؛ یا در میدان میمانید یا اینکه شهید میشوید و نزد پروردگار زنده هستید.
شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری خاطرنشان کرد: نه سر خم میکنیم و نه تسلیم میشویم و به دفاع از لبنان و مردم آن ادامه میدهیم. هر چقدر زمان ببرد و هر چقدر تلفات بدهیم، بهای آن کمتر از تسلیم شدن است.
