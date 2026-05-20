جنگ علیه ایران، دامن صنعت هوایی رژیم صهیونیستی را گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج مالی شرکت هواپیمایی العال نشان می‌دهد که صنعت هوانوردی رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه ایران تحت فشار شدیدی قرار گرفته است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، شرکت العال در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر افزایش هزینه سوخت، اختلال در عملیات پروازی و کاهش درآمدها وارد محدوده زیان شد. موضوعی که روزنامه اقتصادی کالکالیست نیز به آن پرداخته است.

العال در این دوره زیان خالصی معادل ۶۷ میلیون دلار ثبت کرد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۹۶ میلیون دلار سود به دست آورده بود. همچنین درآمدهای این شرکت با افت ۲۷ درصدی به ۵۶۲ میلیون دلار رسید.

این شرکت برآورد کرده که خسارت‌های مستقیم ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حدود ۱۴۵ میلیون دلار بوده که ۹۰ میلیون دلار آن تنها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ ثبت شده است. به نوشته کالکالیست، افزایش قیمت سوخت جت و تقویت ارزش شِکِل در برابر دلار نیز فشار مالی بیشتری بر شرکت العال، وارد کرده است.

بهبود شکننده در رزروها

با وجود اعلام بهبود نسبی تقاضا پس از آتش‌بس آمریکا با ایران، داده‌ها نشان می‌دهد بازار سفرهای رژیم صهیونیستی همچنان به موج‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار رزرو وابسته است.

حجم رزروهای انباشته شرکت العال تا پایان ماه آوریل به ۱.۲ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱.۰۲ میلیارد دلار بود. همچنین شرکت العال در آوریل رکورد فروش ماهانه ۵۶۰ میلیون دلاری را ثبت کرد.

این شرکت اعلام کرد میانگین فروش روزانه پس از آتش‌بس آمریکا با ایران به ۲۱.۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است. با این حال، شرکت‌های انرژی و هواپیمایی رژیم صهیونیستی همچنان با خطر ازسرگیری جنگ علیه ایران و اختلال در حمل‌ونقل هوایی و انرژی مواجه هستند.

افت سود برنامه مسافر دائمی

در بخش مربوط به برنامه وفاداری «مسافر دائمی»، سود خالص شرکت العال ۱۴.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۱.۹ میلیون دلار رسید. سود عملیاتی این بخش برای این شرکت نیز با افت ۲۲.۵ درصدی به ۱۶.۵ میلیون دلار کاهش پیدا کرد.

کالکالیست گزارش داده که العال در ماه مارس فعالیت این برنامه را ــ که ارزش آن حدود ۲.۷ میلیارد شِکِل (معادل تقریبی ۹۲۰ میلیون دلار) برآورد می‌شود ــ از شرکت «کال» به شرکت «اسراکارت» منتقل کرده است. اقدامی که با هدف تقویت درآمدهای آینده و کاهش فشارهای مالی انجام شده است.

العال پیش‌بینی می‌کند که توافق جدید سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون شِکِل (حدود ۳۴ تا ۴۴ میلیون دلار) به سود پیش از مالیات گروه اضافه کند. این شرکت همچنین قصد دارد تعداد اعضای برنامه «مسافر دائمی» را تا سال ۲۰۳۰ به ۴.۲ میلیون نفر برساند، در حالی که این رقم اکنون ۳.۰۶ میلیون نفر است.

