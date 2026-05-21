به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان، در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمداسحاق اخلاقی، از علمای شیعه مشهور این کشور، پیام تسلیتی صادر کرد و از این نویسنده توانا قدردانی نمود. متن کامل پیام را در ادامه خبر بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسد ها شیئ

روح ملکوتی عالم مجاهد، نویسنده توانا، سیاست مدار با تدبیر، عضو برجسته نهضت اسلامی افغانستان و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) حجت الاسلام و المسلمین محمد اسحاق اخلاقی، پس از عمری پر ثمر در راه خدمت به اسلام و مسلمین به ملکوت اعلی پیوست و روح بی‌قرارش در جوار رحمت حق قرار و آرام گرفت؛ روحش شاد ویادش گرامی باد.

مجمع محبان اهل‌بیت(ع) این ضایعه اسفناک را به ملت متدین و مجاهد افغانستان، بیت شریف آن عالم وارسته، حوزات علمیه، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام و امام العصر و الزمان عجل الله فرجه الشریف ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء تسلیت می‌گوید.

در پایان از بارگاه رب العزت برای آن عالم فرهیخته علو درجات و بهشت برین، برای فرزند دلبندش عبد الشکور اخلاقی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

والسلام علیه یوم ولد ویوم امات و یو یبعث حیا.

رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان و رئیس مجمع محبان اهل بیت(ع)

سید حسین عالمی بلخی

۱۴۰۵/۲/۳۰

