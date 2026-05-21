توقیف رادیو بامیان توسط نیروهای استخباراتی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان شیعه‌نشین بامیان گزارش دادند که نیروهای استخبارات طالبان، فعالیت «رادیو بامیان» را متوقف و دفتر این رسانه را پلمب کرده‌اند.

این منابع به رسانه‌های افغانستان گفتند که روز یک‌شنبه ۲۷ اردیبهشت، نیروهای اطلاعاتی طالبان به دفتر رادیو بامیان واقع در منطقه شهرنو مرکز استان بامیان یورش برده و آن را مهر و موم کردند. تا لحظه انتشار این خبر، مسئولان محلی طالبان در بامیان هیچ توضیحی درباره دلیل توقیف این رسانه خصوصی ارائه نکرده‌اند.

رادیو بامیان در سال ۱۳۸۲ خورشیدی با فرکانس ۸۹.۷ مگاهرتز FM فعالیت خود را آغاز کرد و اولین رسانه خصوصی در این استان در دوره جمهوریت افغانستان بود. این رادیو برنامه‌های متنوع خبری، فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی پخش می‌کرد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نیز به کار خود ادامه داده بود.

طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در مرداد ۱۴۰۰، محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال کرده‌اند. این گروه بارها به دفاتر رسانه‌های مختلف حمله کرده، آن‌ها را تعطیل کرده و ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه را بازداشت و زندانی کرده است.

توقیف رادیو بامیان نمونه دیگری از فشار فزاینده بر فضای رسانه‌ای افغانستان به شمار می‌رود که در دو سال اخیر، بسیاری از رسانه‌های مستقل را با چالش جدی مواجه کرده است.

