حضور داوطلبان سازمان خیریه «حسین کیست؟» در کارزار ملی انگلیس+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داوطلبین سازمان خیریه حسین کیست؟ در لندن و بیرمنگام این هفته در کارزار ملی « یک میلیون اقدام امیدبخش/A Million Acts of Hope» شرکت کردند؛ پویشی سراسری که با حضور بیش از ۱۷۰ مؤسسه خیریه و اجتماعی در بریتانیا برگزار شد و هدف آن برجسته‌کردن اقدامات روزمره مهربانی و همبستگی اجتماعی در جوامع محلی است.

این سازمان در بیانیه‌ای تصریح کرد که افتخار می‌کند در کنار نهادهایی همچون پناهگاه/Shelter و کودکان بریتانیا را نجات دهید/Save the Children UK برای بهبود وضعیت جوامع محلی فعالیت می‌کند.

کمپین سراسری «A Million Acts of Hope» اعلام کرد هدف از این رویداد، تزریق روحیه امید، مشارکت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در سراسر بریتانیا می‌باشد.

