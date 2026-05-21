امضای تفاهم نامه همکاری میان المصطفی و دانشگاه قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تفاهم‌نامه همکاری میان جامعةالمصطفی العالمیه و دانشگاه قم طی نشستی مشترک توسط روسای دو دانشگاه به امضاء رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی در ابتدای این نشست با تشکر از حجت الاسلام والمسلمین شریفی، رئیس دانشگاه قم و معاونان این دانشگاه، به معرفی جامعةالمصطفی العالمیه پرداخت و در ادامه نیز بیاناتی را پیرامون شرایط کنونی ایراد نمود.

رئیس جامعةالمصطفی با اشاره به سابقه ۵۰ ساله رویارویی انقلاب اسلامی با امواج مدرنیته غربی، اظهار داشت: اکنون ایران در تقابل مستقیم با مرکز این امپراتوری قرار گرفته است. این دوران یک گذار مهم تمدنی است که نیاز به مستندسازی دقیق برای ارائه به عنوان یک الگوی تاریخی به آیندگان دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عباسی با یادآوری اظهارات مشاوران رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر ناتمام ماندن کار اسکندر در ایران، تأکید کرد: استعمار غربی، تمدن اسلامی را تنها رقیب جدی خود در جهان می‌داند و به دلیل روحیه انحصارگرایی، در پی نابودی هرگونه الگوی مستقل است. با این حال، به دلیل هوشیاری مردم و الگوی دفاع آگاهانه از هویت، سرنوشت این دوره با دوران حمله مغول و اسکندر متفاوت خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از جریان‌هایی که در دوره‌هایی به جای درک تحولات تاریخی، به دیپلماسی گفتگو با قدرت‌های سلطه‌جو دل‌خوش کرده بودند، خاطرنشان کرد: خوی استعماری تمدن غرب با منطق مذاکره تغییر نمی‌کند. قدرت واقعی ما، نه در توان فیزیکی صرف، بلکه در ایمان و باوری است که توان نیروها را چندین برابر افزایش می‌دهد.

رئیس المصطفی در ادامه با اشاره به وضعیت علمی کشور پیش از انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: در آن دوران کشور ما اصلاً در بحث‌های علمی و پیشرفت‌های علمیِ عالم به حساب نمی‌آمد، اما امروز بر اساس آمارهای مراکز علم سنجی دنیا، رتبه ایران در تولید علم به جایگاه ۱۸ جهان ارتقا یافته است. برخلاف برخی کشورهای همسایه که علم و ورزشکار را قرض می‌گیرند یا می‌خرند، پیشرفت علمی ایران بومی، اصیل و غیرعاریتی است.

حجت الاسلام و المسلمین عباسی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های بین‌المللی جامعة‌المصطفی پرداخت و گفت: این نهاد علمی هم‌اکنون با ده ها هزار دانشجو از ۱۳۰ ملیت مختلف، که ۹۷ درصد آن‌ها غیرایرانی هستند، به عنوان یکی از متنوع‌ترین مراکز علمی جهان از نظر ملیتی شناخته می‌شود که در دو بخش حضوری و مجازی و در قالب نظام‌های آموزشی وزارت علوم و سطوح حوزوی مشغول به تحصیل هستند.

رئیس جامعة‌المصطفی در پایان با اشاره به پیشرفت‌های دانشگاه قم، این مرکز را به دلیل فضای اخلاقی و علمی برای دانشجویان بین‌المللی دارای جذابیت و مزیت نسبی دانست و بر لزوم عملیاتی شدن تفاهم‌نامه میان جامعةالمصطفی و دانشگاه قم در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تاکید کرد.

بر اساس این تفاهم نامه، جامعةالمصطفی العالمیه و دانشگاه قم در زمینه های مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی همکاری خواهند نمود.

