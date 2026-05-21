به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام حسین رضایی قمی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک ماه ذیالحجه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت بهویژه آیتالله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، به تبیین جایگاه والای ازدواج در اسلام پرداخت.
سخنران حرم مطهر با استناد به روایاتی از پیامبر اکرم(ص) که فرمودند «در هنگام بارش باران، هنگام نگاه فرزند به چهره پدر و مادر، هنگام گشوده شدن درب کعبه و هنگام ازدواج درهای رحمت خدا گشوده میشود»، اظهار داشت: لحظه جاریشدن صیغه عقد، از زمانهای استجابت دعاست و عروس و داماد باید در آن لحظه برای زندگی و فرزندان صالح خود دعا کنند.
وی با اشاره به روایتی از امام کاظم(ع) که «سه گروه واسطهگر در امر ازدواج، خدمتگزار به برادر مؤمن، و کتمانکننده اسرار دیگران را در روز قیامت زیر سایه عرش الهی معرفی فرمودند»، بر فضیلت «واسطهگری در ازدواج» تأکید کرد و از خانوادهها خواست با درنظرگرفتن «کفویت و شأنیت»، زمینه ازدواجهای موفق را فراهم کنند.
رضایی قمی با استناد به حدیثی از امام صادق(ع) که فرمودند «هر که از ترس فقر ازدواج را ترک کند، به خدا سوء ظن داشته است»، تصریح کرد: نباید به بهانه فقر، ازدواج را به تأخیر انداخت. همانگونه که خداوند در قرآن میفرماید «إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (اگر فقیر باشند، خداوند از فضل خود آنان را بینیاز میکند). برکت و گشایش رزق پس از ازدواج، تجربهای است که بارها دیده شده است.
