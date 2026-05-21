تأکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر حفظ وحدت مسلمان در برابر دشمن

۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۸
حجت‌الاسلام قمی در رویداد «امت مقاومت»، ضمن تجلیل از حرکت حمایتی جمعی از چهره‌های سرشناس اقلیم کردستان عراق گفت: اگر برادری و وحدت را مقابل دشمن حفظ کنیم، ضربه‌های مهلک‌تری به دشمن وارد خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در  نشست تعدادی از چهره‌های سرشناس اقلیم کردستان عراق با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که در قالب رویداد «امت مقاومت» و با هدف تقویت تعاملات نخبگانی، همگرایی فرهنگی و رسانه‌ای و تبیین واقعیت‌های میدانی برگزار شد، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ما با هم برادریم و پیوند ما با یکدیگر در عقیده توحیدی، نگاه قرآنی ما، و در فرهنگ و همسایگی ما نهفته است. همه‌ی ما داغدار غزه شدیم همانطور که در جنگ تحمیلی اول داغدار حلبچه بودیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: در فرهنگ ما همسایگی اهمیت بالایی دارد. این که شما از پیروزی توسط این مردم خوشحال می‌شوید، به واسطه برادری ماست؛ پیروزی از آن تمام مسلمانان و همه کسانی است که در مقابل زورگویان و قلدرها می‌ایستند و ما به نمایندگی، در مقابل دشمن حق و اسلام ایستاده‌ایم. این طبیعی است که حس مشترکی داشته باشیم و حتی غصه‌ها و حس پیروزی و شادی‌هایمان هم مشترک باشد. 

حجت‌الاسلام قمی در ادامه اظهار کرد: رهبر ما عالمی بزرگ، مفسر قرآن، حکیم و فقیهی برجسته و از سرمایه‌های اسلام بود و تنها تعلق به این خاک و کشور نداشت بلکه سرمایه جامعه اسلامی بود. ما سرمایه بزرگی را از دست دادیم اما این سرمایه بزرگ هم خرج هدف و مبارزه مشترک ما شده است. ان‌شاءالله پیروزی قطعی از آن ماست که این گونه، چنین فرد بزرگ و رهبری حکیم، در راه نصرت الهی به مقام شهادت رسید. چنانچه این برادری و وحدت را در مقابل دشمن حفظ کنیم، خواهیم توانست ضربه‌های مهلک‌تری به دشمن وارد آوریم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: دفاع شما از این خیزش جهادی مردم ایران، دفاع از شرف، مکتب، دین و قرآن است. شما مردمی شجاع، باشرف و مهربان هستید و با حضور خود در ایران، از شرافت و دین و مکتب و نیز از حرکت این مردم مجاهد دفاع می کنید. کار شما، کار ارزنده‌ای است؛ این حرکت شما هم برای مردم ایران و هم برای مسلمانان دنیا و هم برای دشمنان ما یعنی آمریکا و اسرائیل پیام مهمی دارد که شما با شرافت و شجاعت، در ایران حضور پیدا کرده‌اید و علیه استکبار جهانی موضع می‌گیرید. 

رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: امام خمینی (ره) آمریکا را شیطان بزرگ می‌دانست. حضور شما در ایران و فریادهای شما برای آمریکا، پیغام بزرگی دارد که انشاءالله مخابره خواهد شد و دشمن حتما از حرف‌های محکم شما که بدون لرزش و با قدرت و متکی به ایمان، از زبان شما و متکی به وعده‌های الهی در قرآن بیان می‌شود، منفعل و متأثر خواهد شد. بدون شک حضور و فریاد شما هم برای مردم مسلمان، هم برای دشمنان، هم برای مستضعفان و هم برای مستکبران، پیامی واضح در پی دارد.

