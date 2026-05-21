به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از مجموعه آثار ترجمه‌شده شهید امام خامنه‌ای به زبان بنگالی با حضور جمعی از طلاب و فضلای بنگلادشی در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در بنگلادش در شهر قم، برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله قمی معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیزاده موسوی نماینده دفتر مقام معظم رهبری در بنگلادش، دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش و دکتر مولایی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، حضور داشتند.

در جریان این مراسم، مجموعه‌ای از آثار ترجمه‌شده شهید امام خامنه‌ای به زبان بنگالی در موضوعات مختلف معارف اسلامی، انقلاب اسلامی و تفسیر قرآن کریم رونمایی شد.

همچنین برای نخستین‌بار از نسخه اولیه کتاب «زندگی‌نامه آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان بنگالی نیز رونمایی گردید.

این کتاب با هدف معرفی ابعاد شخصیتی، علمی، اخلاقی و مبارزاتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مخاطبان بنگالی‌زبان تدوین شده و رونمایی از نسخه اولیه آن از بخش‌های ویژه و مورد توجه این مراسم بود.

آیت‌الله قمی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیزاده موسوی و دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی در سخنرانی‌های خود، بر اهمیت گسترش معارف انقلاب اسلامی در عرصه بین‌الملل، نقش ترجمه در انتقال مفاهیم اسلامی به ملت‌های مختلف، و ضرورت تقویت فعالیت‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای در منطقه شبه‌قاره تأکید کردند.

