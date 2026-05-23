به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در تازه‌ترین پست خود فیلمی ساخته شده توسط هوش مصنوعی را منتشر کرده که در آن استفان کولبرت، مجری و کمدین مشهور آمریکایی را به دلیل انتقادهایش به ترامپ به سطل زباله می‌اندازد!

ترامپ پیش از این در واکنش به اخراج کولبرت که از منتقدان جدی رئیس جمهور است در شبکه اجتماعی‌اش نوشته بود: کولبرت بالاخره در سی بی اس تمام شد. شگفت‌آور است که این همه دوام آورد! هیچ استعدادی، هیچ رتبه‌ای، هیچ زندگی‌ای نداشت. او مثل یک مرده بود. می‌توانستید هر کسی را از خیابان بردارید و بهتر از این آدم بی‌ادب باشد. خدا را شکر که بالاخره رفت!

این ویدئو که توسط اکانت کاخ سفید هم بازنشر شده در چند ساعت گذشته با انتقادهای بسیار زیادی مواجه شده است.

کاربری نوشته است: این یک حساب رسمی دولتی در یک دموکراسی است. چیزی شبیه اوربانیسم، رئیس جمهور از طریق ویدیوی هوش مصنوعی لاف می‌زند که کمدینی را که او را مسخره کرده بود، از برنامه تلویزیونی بیرون انداخته و «به سطل زباله انداخته است».

برنامه محبوب آمریکایی «لیت شو» سال‌ها پرچمدار برنامه‌های گفتگومحور شبانه شبکه سی بی اس بود. این برنامه نخستین بار در سال ۱۹۹۳ با اجرای دیوید لترمن روی آنتن رفت. کولبرت در سال ۲۰۱۵ به برنامه پیوست و با شوخ‌طبعی، جذابیت و مونولوگ‌های سیاسی بسیار محبوبش که دولت ترامپ را به باد انتقاد می‌گرفت، به سرعت متمایز شد. دوران ۱۱ ساله کولبرت روز پنجشنبه به پایان رسید.

ترامپ هرگز دشمنی خود را با کولبرت و برنامه‌اش پنهان نکرده است، همان طور که با هر برنامه یا مجری دیگری که جسارت استفاده از حق برخورداری از متمم اول قانون اساسی برای انتقاد از او را داشته باشد، سر سازگاری ندارد.

