آمریکا ناچار به توافق با ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ لیاقت بلوچ، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، اعلام کرد که طبقه حاکم در این کشور همواره فرصت‌های مناسب برای بهبود وضعیت ملی را از بین برده است.

وی افزود: کاهش اخیر قیمت‌های فرآورده‌های نفتی، نوعی شوخی با مردم است و نمی‌تواند فشارهای اقتصادی را جبران کند.

لیاقت بلوچ افزود: قیمت واقعی بنزین و گازوئیل باید حدود ۲۵۰ روپیه در هر لیتر باشد.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم در ایام عید گفت که توان خرید مردم برای حتی ساده‌ترین نیازها و ویترین‌گردی عملاً از بین رفته است.

بلوچ تأکید کرد که طبقه حاکم تنها به ارائه تسلی‌های دروغین به مردم بسنده کرده و بحران انرژی اکنون به یک تهدید جدی برای اقتصاد ملی تبدیل شده است.

نائب امیر جماعت اسلامی در ادامه اظهار داشت: برای آمریکا دیگر امکان آغاز یک جنگ جدید وجود ندارد و این کشور ناچار است با ایران به توافق برسد.

وی افزود: ایران در وضعیت دفاعی بسیار قدرتمندی قرار دارد و ایالات متحده در منطقه خاورمیانه گیر افتاده است.

بلوچ هشدار داد که اگر جنگی دوباره علیه ایران تحمیل شود، این بار اسرائیل دیگر در نقشه جهان باقی نخواهد ماند.

وی همچنین گفت که ایران آمادگی کامل برای تأمین و تثبیت صلح در منطقه را دارد و تنها مانع صلح در خاورمیانه، رژیم نامشروع اسرائیل است.

