ورود بیش از ۱.۵ میلیون زائر به مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تیمور سلیمان بن عبدالعزیز الربیعه مدیرکل اداره کل گذرنامه‌های عربستان گفت: تعداد حجاج ورودی برای انجام مناسک حج تا امروز از ۱.۵ میلیون نفر فراتر رفته است.

وی توضیح داد: بیش از ۱.۴ میلیون زائر از طریق مرزهای هوایی وارد شده‌اند، حدود ۴۵ هزار نفر از طریق گذرگاه‌های زمینی و نزدیک به ۶ هزار زائر نیز از مسیرهای دریایی به عربستان رسیده‌اند.

پیش از این نیز وزیر حج و عمره عربستان، اعلام کرده بود که شمار زائران ورودی به این کشور برای انجام فریضه حج پیش از تکمیل موسم ورود از ۸۶۰ هزار نفر فراتر رفته است.

