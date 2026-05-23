به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جو کنت، مدیر اسبق مرکز مبارزه با تروریسم ایالات متحده، در اظهاراتی جنجالی نسبت به نقش مخرب اطلاعاتی و عملیاتی رژیم صهیونیستی هشدار داد.
جنگ فعلی برای اسرائیل مسئله حیاتی و وجودی است
وی با بیان اینکه جنگ فعلی برای اسرائیلیها یک مسئله حیاتی و وجودی است، تصریح کرد که در صورت احساس فاصله گرفتن واشنگتن از درگیریها، احتمال متوسل شدن تلآویو به عملیات «پرچم دروغین» (فریب) علیه منافع آمریکا بسیار جدی است.
اسرائیل پیش از این نیز آمریکا را گمراه کرده است
کنت با اشاره به سوابق گذشته، خاطرنشان کرد که اسرائیل پیش از این نیز آمریکا را در موضوعات جنگی گمراه کرده است؛ از این رو باید با دیده شک و تردید فراوان به روایتها و دادههای اطلاعاتی ارائهشده از سوی تلآویو نگریست.
اقدامات تحریکآمیز برای بازگرداندن آمریکا به جنگ با ایران
این مقام سابق امنیتی تأکید کرد که اگر اسرائیل احساس کند حمایت نظامی و میدانی آمریکا در حال کاهش است، ممکن است برای اجبار واشنگتن به بازگشت به درگیریها، دست به اقدامات تحریکآمیز و حتی تروریستی بزند تا آمریکا را بار دیگر درگیر جنگ با ایران کند.
