کروک: اسرائیل در بحران عمیق فرو رفته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الیستر کروک، دیپلمات پیشین بریتانیایی و افسر سابق سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (MI6)، در اظهاراتی درباره وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی و مذاکرات ایران و آمریکا، هشدارهای جدی مطرح کرد.

بحران عمیق اسرائیل

کروک گفت: اسرائیل در یک بحران عمیق قرار دارد و حتی رسانه‌های عبری نیز می‌گویند که نتانیاهو به یک جنگ بزرگ نیاز دارد.

وی افزود: دولت نتانیاهو ممکن است بر سر مسئله سربازگیری فروبپاشد و حتی احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد.

هشدار ارتش اسرائیل به نتانیاهو

کروک اضافه کرد: ارتش اسرائیل به نتانیاهو هشدار داده که نیروها تحت فشار هستند، روحیه کاهش یافته و کنترل اوضاع در حال از دست رفتن است.

دیپلمات پیشین بریتانیایی با اشاره به مواضع ترامپ اظهار کرد: ترامپ نیز نمی‌خواهد به توافقی برسد که تفاوت چندانی با برجام نداشته باشد؛ زیرا تمام شخصیت سیاسی او بر پایه نمایش پیروزی بنا شده است. به همین دلیل، او یا باید وارد یک جنگ گسترده شود یا امتیازهای اساسی به ایران بدهد؛ چیزی که به‌نظر نمی‌رسد از نظر سیاسی و شخصیتی قادر به پذیرش آن باشد.

هشدار پنتاگون به ترامپ: ایران ونزوئلا نیست

وی یادآور شد: تیم ترامپ و پنتاگون پیش‌تر به او گفته‌اند که ایران، ونزوئلا نیست و سناریوی فشار سریع و تغییر معادله در قبال تهران جواب نخواهد داد. تصمیم ایران نیز روشن است؛ تهران از اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی خود دست نخواهد کشید و آن را حتی به روسیه هم منتقل نخواهد کرد.

