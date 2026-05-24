منبع صهیونیست: توافق احتمالی آمریکا و ایران بد است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد: «توافق احتمالی ایران و آمریکا بد است زیرا به ایرانیها این سیگنال را میدهد که آنها سلاحی به اندازه سلاح هستهای، یعنی تنگه هرمز در اختیار دارند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا معتقد است که این توافق صرفا اقتصادی است و شامل باز شدن متقابل تنگه هرمز میشود، اگرچه هرگونه پیشرفتی به حذف سلاح هستهای بستگی دارد.»
از سوی دیگر کانال ۱۲ به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که «استیو ویتکاف» مشاور ترامپ در تلاش است تا به هر قیمتی به توافق با ایران برسد و فشار زیادی بر ترامپ وارد میکند تا مانع از سرگیری جنگ شود.
پیش از این «آوی اشکنازی» تحلیلگر روزنامه عبری معاریو گفت: اگر ایالات متحده به توافق موقت یا دائمی برسد که به ایران اجازه دهد موشکها و برنامه هستهای خود را حفظ کند، اسرائیل باید موقعیت خود را در منطقه دوباره ارزیابی کند و اتحادهای جدیدی نه تنها در خاورمیانه، بلکه در اروپا و با محافل سیاسی در داخل ایالات متحده ایجاد کند زیرا اگر ایران از این روند پیروز بیرون بیاید، واقعیت منطقهای امیدوارکننده نخواهد بود.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که این رژیم در ساعات اخیر ارزیابیهای اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان میدهد با توجه به پیشرفت حاصل شده در مذاکرات جاری و تماسهای سیاسی فشردهای که در منطقه در حال انجام است، توافق بین ایالات متحده و ایران اکنون یک احتمال واقعبینانه و نزدیکتر از همیشه است.
