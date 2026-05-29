به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه «آتلانتیک» در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات میان ایران و آمریکا پرداخته و نوشت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تلاش برای دستیابی به توافقی با ایران که خود آن را «تقریباً نهاییشده» توصیف کرده بود، با بنبست روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش، ترامپ در تعطیلات آخر هفته حتی سفر خانوادگی پسر بزرگش را لغو کرد و بخشی از تیم خود را در واشنگتن نگه داشت، با این انتظار که توافق بهزودی اعلام شود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در سفر چهارروزه به هند بود، ابتدا اعلام کرد ممکن است توافق همان روز نهایی شود، اما این زمان چندین بار به تعویق افتاد و او بعداً از احتمال چند روز تأخیر سخن گفت. در همین حال، ترامپ جلسه کابینه را در کمپ دیوید برنامهریزی کرد، اما به دلیل شرایط جوی این نشست به کاخ سفید منتقل شد.
در نشست کابینه، طبق گزارش، ترامپ در همان دقایق ابتدایی اذعان کرد هنوز چیزی برای اعلام وجود ندارد. او گفت: «ایرانیها بسیار خواهان توافق هستند، اما هنوز به نتیجه نرسیدهاند.»
خستگی و عصبانیت ترامپ از طولانی شدن مذاکرات
آتلانتیک مینویسد: ترامپ که از طولانی شدن روند مذاکرات خسته و عصبانی شده، در عین حال تحت فشار انتقادهایی قرار دارد که او را در این وضعیت «ضعیف» نشان میدهد. او در عین تمایل به دستیابی به توافق، از بازگشت به درگیری نظامی نیز پرهیز دارد و مشاورانش میگویند او نسبت به محدودیت ذخایر نظامی آمریکا و احتمال واکنش ایران به زیرساختهای انرژی منطقه نگران است.
فشار رهبران منطقهای
در این میان، فشار برخی رهبران منطقهای نیز برای سرعتبخشیدن به توافق افزایش یافته است. با این حال، اختلافها درباره چارچوب توافق همچنان پابرجاست؛ از جمله درباره وضعیت تنگه هرمز، تحریمها و نحوه اجرای آتشبس گستردهتر در منطقه.
همزمان، بخشی از حامیان تندرو ترامپ در سنای آمریکا نسبت به احتمال «توافق ضعیف» هشدار دادهاند و آن را تهدیدی برای توازن قدرت در منطقه دانستهاند. در مقابل، برخی مقامات کاخ سفید تأکید دارند که هر توافقی تنها در صورت تضمین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای قابل قبول خواهد بود.
در داخل دولت، اختلاف رویکرد نیز دیده میشود. برخی چهرههای ارشد، از جمله در وزارت خارجه، نقش مستقیم و پررنگی در مدیریت مذاکرات ندارند و بخش عمده گفتوگوها به فرستادگان ویژه سپرده شده است؛ موضوعی که به گفته آتلانتیک، روند مذاکرات را غیرشفافتر کرده است.
در حالی که گفتوگوها همچنان ادامه دارد، آتلانتیک مینویسد: تلاش ترامپ برای ارائه یک «دستاورد بزرگ دیپلماتیک» تاکنون با دشواریهای جدی روبهرو شده و مشخص نیست آیا این روند در نهایت به توافقی پایدار منتهی خواهد شد یا خیر. در همین حال، پیامدهای اقتصادی و سیاسی این وضعیت نیز در داخل آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.
