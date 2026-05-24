سفارت ایران در هند: ادعاهای وزیر خارجه آمریکا تلاشی آشکار برای تحریف واقعیت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند، اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران را مردود دانست و تاکید کرد که این‌گونه ادعاها، تلاشی آشکار برای تحریف واقعیت‌های منطقه و فرافکنی نسبت به سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

سفارت ایران در دهلی‌نو در بیانیه‌ای نسبت به ادعاهای «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد و تصریح کرد: بدون تردید، ملت ایران با مقاومت دلیرانه و ایستادگی تاریخی خود در برابر تجاوزها و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیروز بزرگ این جنگ نابرابر بوده است. متن کامل بیانیه سفارت ایران به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت و انرژی در جهان، همواره آمادگی داشته است تا منابع انرژی خود را در اختیار همه کشورها، از جمله جمهوری هند، قرار دهد. آنچه بازار جهانی انرژی را طی سال‌های گذشته با بحران و بی‌ثباتی مواجه ساخته، تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه ایالات متحده علیه صادرات نفت ایران بوده است؛ تحریم‌هایی که برخلاف اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، با هدف اعمال فشار اقتصادی علیه ملت ایران طراحی و اجرا شده‌اند.

تحریم‌های نفتی تنها بخشی از مجموعه فشارها و اقدامات خصمانه‌ای است که دولت آمریکا طی ۴۷ سال گذشته علیه ملت ایران اعمال کرده است. این اقدامات حتی شامل تحریم‌های دارویی و محدودیت در دسترسی بیماران ایرانی به دارو و تجهیزات پزشکی حیاتی نیز بوده که متأسفانه جان بسیاری از بیماران بی‌گناه را به خطر انداخته و موجب رنج گسترده انسانی شده است.

جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید می‌کند آنچه امروز امنیت دریایی و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را با اختلال و تهدید مواجه ساخته، اقدامات نظامی، تنش‌آفرین و ماجراجویانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در منطقه است. این دو رژیم، عامل اصلی تشدید بحران‌های امنیتی و انرژی در جهان به شمار می‌روند و تلاش دارند با ایجاد ناامنی، منافع سیاسی و نظامی خود را دنبال کنند.

در خصوص ادعاهای وزیر امور خارجه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر یادآور می‌شود که به عنوان عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای کشور کاملاً صلح‌آمیز بوده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تاکنون هیچ‌گونه انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشاهده و اعلام نکرده است. جمهوری اسلامی ایران استفاده صلح‌آمیز از دانش و فناوری هسته‌ای را حق مسلم و قانونی ملت خود می‌داند و تأکید می‌کند که هرگز از این حق مشروع و بین‌المللی چشم‌پوشی نخواهد کرد.

بدون تردید، ملت ایران با مقاومت دلیرانه و ایستادگی تاریخی خود در برابر تجاوزها و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیروز بزرگ این جنگ نابرابر بوده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست به تجاوز نظامی زدند، اما نه تنها به اهداف خود دست نیافتند، بلکه در نهایت با شکستی آشکار و مفتضحانه ناچار به درخواست آتش‌بس شدند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اکنون در آمادگی کامل قرار داشته و در کنار ملت بزرگ ایران، آماده‌اند تا با قدرت، اقتدار و قاطعیت به هرگونه تجاوز یا تهدید علیه حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشور پاسخ دهند.

گفتنی است وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به هند و در دیدار با مقامات این کشور گفته بود که «ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. جنگ ایران به هر شکل ممکن حل خواهد شد.»

