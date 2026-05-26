به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات اخیر ارتش آمریکا در منطقه هرمزگان، این اقدامات را به شدت محکوم کرد.

ادامه راهزنی دریایی آمریکا علیه کشتی‌های ایرانی

در این بیانیه آمده است: ارتش تروریستی آمریکا در ادامه اقدامات غیرقانونی و ناموجه خود از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، به‌ویژه موارد متعدد راهزنی دریایی علیه کشتی‌های تجاری ایرانی، در ۴۸ ساعت گذشته مرتکب نقض فاحش آتش‌بس در منطقه هرمزگان شد.

بدعهدی آمریکا همزمان با دیپلماسی پاکستان

ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه، همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجی‌گری پاکستان، بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیأت حاکمه آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرد و نشان داد که رویکرد اصولی ملت ایران، در هر سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی، مبنی بر سوء ظن عمیق نسبت به رژیم آمریکا مبتنی بر منطق و فهم عمیق از ماهیت و عملکرد کینه‌توزانه و جنایتکارانه آن در قبال مردم ایران است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات تجاوزکارانه، که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نیز آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ است، را به شدت محکوم می‌کند و مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این اقدامات تجاوزکارانه را متوجه رژیم آمریکا می‌داند.

هیچ شرارتی بی‌پاسخ نمی‌ماند

در پایان این بیانیه تأکید شده است: بدون تردید جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان ایران کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

