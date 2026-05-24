مقام اسبق آمریکایی: عملیات خشم حماسی جز تقویت ایران هیچ دستاوردی نداشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بن رودز، معاون سابق مشاور امنیت ملی آمریکا (دوره باراک اوباما)، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به ارزیابی عملیات «خشم حماسی» علیه ایران پرداخت و از شکست این عملیات اعتراف کرد.

بن رودز در ایکس نوشت: عملیات خشم حماسی هیچ دستاوردی نداشت جز اینکه سپاه پاسداران را مسئول تنگه هرمز کرد.

این اولین بار نیست که یک مقام آمریکایی، جنگ علیه ایران را یک شکست راهبردی برای واشنگتن ارزیابی می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این جنگ، یک باخت بزرگ برای آمریکا و یک برد بزرگ راهبردی برای ایران در حوزه ژئوپلیتیک است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران به ناامن شدن تنگه هرمز برای عبورومرور کشتی‌ها دامن زدند.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

