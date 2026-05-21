به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران، تولید برخی پهپادهای خود را در دوره آتش‌بس شش هفته‌ای (از اوایل آوریل ۲۰۲۶) از سر گرفته است. این موضوع نشانه‌ای از تسریع بازسازی توان نظامی ایران پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

بازسازی سریع‌تر از پیش‌بینی

به گفته چهار منبع آگاه، برآوردهای اطلاعاتی حاکی از آن است که ارتش ایران با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه کارشناسان انتظار داشتند، در حال بازسازی و سازماندهی مجدد یگان‌های خود است.این فرآیند شامل جایگزینی سکوها و پرتابگرهای موشکی و همچنین بازتولید سیستم‌های تسلیحاتی اصلی که در جنگ اخیر منهدم شده‌اند، می‌شود.حفظ توان موشکی، پهپادی و پدافندی

طبق جدیدترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران علیرغم آسیب‌های قابل توجه ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان توانمندی‌های خود را در حوزه‌های موشک‌های بالستیک، پهپادها و پدافند هوایی حفظ کرده است. یکی از منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفت: ایالات متحده و اسرائیل نتوانستند آن آسیب مطلوبی که امیدوار بودند به ایران وارد کنند.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که فرآیند بازسازی توان تولیدی نظامی ایران از روی یک پایگاه موجود (قبلی) انجام می‌شود، نه از نقطه صفر. یک مقام آمریکایی گفت: ایران ممکن است تنها ظرف ۶ ماه توانایی کامل خود برای انجام حملات پهپادی را بازیابد. منبع دیگری تأکید کرد که ایرانی‌ها از جدول‌های زمانی تعیین‌شده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی برای بازسازی پیشی گرفته‌اند.

تقویت توان تهدید علیه متحدان منطقه‌ای

منابع معتقدند این تحول، توانایی ایران را برای ایجاد تهدید جدی علیه متحدان منطقه‌ای در صورت از سرگیری عملیات نظامی، به ویژه از طریق پهپادهایی که می‌توانند برای جبران برخی از توان موشکی استفاده شوند، تقویت می‌کند.

حمایت روسیه و چین

ارزیابی‌ها همچنین حاکی از آن است که ایران از عوامل متعددی در فرآیند بازسازی بهره برده است که از جمله آنها می‌توان به حمایت روسیه و چین اشاره کرد. همچنین حجم آسیب به گونه‌ای نبود که بتواند ساختار صنعتی-نظامی ایران را به طور کامل مختل کند و بخش‌هایی از آن همچنان سالم باقی مانده است.

در همین زمینه، سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود نوشت: چین در طول درگیری، علیرغم محدودیت‌های تحریمی آمریکا، به تأمین قطعات قابل استفاده در ساخت موشک برای ایران ادامه داده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حدود دو سوم از سکوهای پرتاب موشک ایران از حملات جان سالم به در برده است؛ این در حالی است که ارزیابی قبلی از انهدام حدود نیمی از آنها خبر داده بود. همچنین هزاران فروند پهپاد ایرانی (تقریباً نیمی از کل توان) همچنان در حال عملیات هستند.

اطلاعات اطلاعاتی همچنین نشان داده است که درصد قابل توجهی از موشک‌های کروز ساحلی ایران همچنان سالم هستند و این توانایی را به ایران می‌دهد که تردد دریایی در مناطق استراتژیکی مانند تنگه هرمز را تهدید کند.

نتیجه‌گیری نهایی ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا این است که حملات نظامی، توانمندی‌های ایران را تضعیف کرده، اما نتوانسته است آنها را به کلی نابود سازد. در شرایطی که برآوردها نشان می‌دهد ایران قادر است توان خود را در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری نسبت به پیش‌بینی‌ها بازسازی کند و همچنان از بخش‌هایی از ساختار نظامی و صنعتی خود بهره می‌برد.

