به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ داگلاس مکگرگور، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا و مشاور اسبق وزیر دفاع ایالات متحده، در مصاحبه با گلن دیسن، با اشاره به تحولات منطقه و شکست محاسبات واشنگتن در جنگ علیه ایران، اظهارات صریحی درباره پایان کار آمریکا در خاورمیانه مطرح کرد.
پایان کار آمریکاییها در خاورمیانه
مکگرگور گفت: کار آمریکاییها در خاورمیانه تمام است. پس از این هر اتفاقی هم که بیفتد، چه به ایران حمله کنیم و چه حمله نکنیم، چه درصدد ترک کارزار باشیم و بگوییم موفق شدهایم و چه نه، کار ما تمام است.
این مقام اسبق نظامی آمریکا افزود: کشوری که ترامپ وعده داده بود «به عصر حجر برگرداند»، حالا خلیج فارس را کنترل میکند و ما نمیتوانیم نفوذ و تسلط آن را در هم بشکنیم.
مشاور اسبق وزیر دفاع آمریکا در ادامه با اشاره به پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه تأکید کرد: دیگر به پایگاههای خود باز نخواهیم گشت، چون اصلاً چیزی باقی نمانده است که بخواهیم بازسازی کنیم.
داگلاس مکگرگور در پایان گفت: به نظرم این بزرگترین نگرانیای است که نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، هماکنون دارد.
