مشاور پیشین پنتاگون: آمریکا متجاوز جنگ با ایران بود / موساد و سیا اعتراضات را تحریک کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ داگلاس مکگریگور مشاور پیشین وزارت دفاع آمریکا گفت: اسرائیل با بمباران ایران جنگ را آغاز کرد و آمریکا نیز خیلی سریع در کنار تلآویو وارد این درگیری شد.
وی افزود: نفوذ و فشار لابی اسرائیل در واشنگتن، آمریکا را به سمت این جنگ سوق داد و میتوان با اطمینان گفت که ما متجاوز این جنگ بودیم و بحث محاصره دریایی و کنترل تنگه، اقدامی تهاجمی و ضدایرانی است و هیچ منطق و راهبرد مشخصی پشت آن وجود ندارد.
مکگریگور اضافه کرد: تنها راهبردی که داشتیم این بود که ادعا کنیم مردم در خیابانها قیام کردهاند و ما باید با بمباران از این اعتراضات حمایت کنیم و ادعاهای مطرحشده درباره تعداد کشتهشدگان ناآرامیها واقعیت نداشت و بعدها مشخص شد موساد و سیا در تحریک اعتراضات و حتی مسلحکردن افراد نقش داشتهاند.
وی تصریح کرد: پس از شکست آن پروژه، به سمت راهبرد «قطع سر» رفتیم؛ یعنی حذف رهبران حکومت برای فروپاشی نظام، اما این طرح هم موفق نبود و ایران دوباره به صحنه بازگشت و با هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در منطقه، به شدت ما را تنبیه کرد.
