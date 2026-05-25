واکنش وزیر انگلیس به درخواست حذف اسلام از پارلمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت انگلیس پس از مطرح شدن اظهارات ضداسلامی در یک تجمع راست افراطی در لندن، با انتقادها و پرسش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. این جنجال پس از آن شکل گرفت که یکی از سخنرانان تجمع موسوم به «اتحاد پادشاهی» خواستار «حذف اسلام از پارلمان انگلیس» شد.

به گزارش رسانه‌های انگلیسی، این موضوع در مجلس اعیان انگلیس مطرح شد؛ جایی که شفق محمد، عضو مسلمان و از چهره‌های حزب لیبرال دموکرات، از دیوید هانسون، وزیر امنیت و از مقام‌های وزارت کشور انگلیس، درباره موضع دولت نسبت به این اظهارات سؤال کرد.

شفق محمد با اشاره به سخنان مطرح‌شده در این تجمع گفت یکی از سخنرانان با اشاره به ساختمان پارلمان اعلام کرده است: «ما باید اسلام را از این ساختمان حذف کنیم.» او سپس پرسید آیا این سخنان به این معناست که «افرادی مانند من دیگر جایی در جامعه انگلیس ندارند؟»

دیوید هنسون در پاسخ به پرسش‌ها تأکید کرد چنین سخنانی «غیرقابل قبول» است و دولت از حق مسلمانان برای «آزادانه زندگی کردن و حفظ دین خود» حمایت می‌کند. وی افزود: «این یک نبرد برای روح این کشور است» و دولت در برابر نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان خواهد ایستاد.

در بخش دیگری از این تجمع ضداسلامی، چند فعال ضداسلام و ضد مهاجرت از فرانسه با پوشیدن لباس اسلامی و نقاب روی صحنه حاضر شدند و سپس در اقدامی نمایشی آنها را از تن خارج کردند؛ اقدامی که واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشت. وزیر امنیت انگلیس این رفتار را «کاملاً توهین‌آمیز» توصیف کرد و گفت دولت در حال بررسی افزایش حمایت‌ها و منابع امنیتی برای حفاظت از جامعه مسلمانان، به‌ویژه زنان مسلمان، است.

