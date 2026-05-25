به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایه و اساس رژیم صهیونیستی بر ترور و قتل بنیان نهاده شده است؛ این رژیم از ابتدای تأسیس اسرائیل در پی حذف مخالفان خود به روش های مختلف بوده است و با اینکه سابقه طولانی در این کار دارد؛ اما در روزهای اول جنگ غزه نتوانست رهبران حماس را مورد هدف قرار دهد.
روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی در این خصوص نوشت: از زمان عملیات طوفان الاقصی، رژیم اسرائیل تلاش خود برای هدف گرفتن راهبران سیاسی و نظامی جنبش حماس را گسترش داد اما در بسیاری از مواقع شکست خورد و با گذشت زمان زیادی از جنگ غزه به سختی توانست برخی از آن ها را هدف قرار دهد.
بنا بر اعتراف مسئولان ارشد رژیم صهیونیستی، این رژیم در ابتدای جنگ در رسیدن به رهبران حماس به ویژه رهبران گردان های القسام، شاخه نظامی این جنبش با چالش مواجه شد زیرا آن ها از روش های مختلف خود را از دید ماموران اسرائیل پنهان می کردند.
الشرق الاوسط افزود: گزارش ها نشان می دهد که رژیم اسرائیل برخی رهبران نظامی برجسته حماس را از طریق ارتباط این رهبران با خانواده هایشان و یا دیدار با آن ها، مورد هدف قرار داده است که آخرین آن ها عز الدین الحداد است که پس از ترور یحیی السنوار رهبری گردان های القسام را برعهده گرفت.
یک منبع میدانی در جنبش حماس تاکید کرد که بر خلاف جبهه های دیگر جنگ، رژیم اسرائیل علیرغم امکانات پیشرفته اطلاعاتی، در ابتدای جنگ در هدف قرار دادن فرماندهان حماس و القسام عاجز ماند.
خانواده ها، پاشنه آشیل رهبران مقاومت فلسطین
چهار منبع میدانی در حماس تاکید کردند که برخی از رهبران حماس پس از ارتباط گیری با خانوادههایشان ترور شدهاند. آنها اظهار داشتند که این خانوادهها تحت نظارت دقیق سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل بودهاند و تحقیقات نشان داده است که هیچ یک از آنها با این سازمانها همکاری نکردهاند.
این منابع افزودند که هر ترور بلافاصله بررسی میشود تا خطاها و شکاف های امنیتی که منجر به آن شده است، مشخص شود.
همه منابع می گویند که پس از هدف قرار دادن تونلها توسط نیروهای اسرائیلی و با تشدید عملیات زمینی در طول جنگ، رهبران حماس و شاخه نظامی آن و همچنین رهبران سایر جناحها، با استفاده از روشهای مختلف از مکانی به مکان دیگر منتقل میشدند و بسیاری از آنها به تنهایی و با اقدامات امنیتی خود جا به جا می شدند.
یکی از عملیاتی که شکاف امنیتی مربوط به خانواده ها را آشکار کرد، زمانی بود که محمد الضیف، فرمانده کل گردانهای عزالدین القسام در ساختمانی متعلق به رافع سلامه، فرمانده گردان خان یونس، پناه گرفت. آنها در ژوئیه ۲۰۲۴ در حالی که در آن ساختمان در خان یونس بودند، با هم ترور شدند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، زمینی که ساختمان در آن قرار داشت متعلق به رافع سلامه بود که آن را به شخص دیگری فروخته و بعداً مخفیانه آن را بازخرید کرده بود. این زمین مدتی تحت نظر اسرائیل بود. با جمعآوری اطلاعات بیشتر و با افزایش فعالیت در اطراف منطقه دیوارکشی شده و تشدید تدابیر امنیتی، شک و شبهه مبنی بر حضور سلامه افزایش یافت. با این حال، رژیم اسرائیل چندین گزارش اطلاعاتی دریافت کرد، از جمله گزارشی از یک فرد که به طور مرتب به این مکان رفت و آمد میکرد و پیامهایی را از دیگر چهرههای حماس به سلامه منتقل میکرد. این فرد محمد الضیف را رصد کرد و معلوم شد که برای سازمان اطلاعات اسرائیل کار میکند. او محل را گزارش داد و پس از روزها نظارت و ردیابی برای اطمینان از حضور مشترک آنها، اسرائیل یک عملیات بمباران گسترده در آن منطقه انجام داد.
پس از آن حماس فردی را که گمان میرفت با رژیم صهیونیستی همکاری میکند،دستگیر کرد. او از بستگان فردی بود که زمین سلامه را برای مدتی خریده بود و سلامه بعدها آن را مخفیانه بازخرید کرد.
محمد ضیف و ناتوانی دستگاه های امنیتی اسرائیل در یافتن او
در چهار ماه اول جنگ غزه، رژیم اسرائیل هیچ اطلاعات موثق یا عکس جدیدی از محمد الضیف نداشت. با این حال، آنها تصاویری از او در داخل سایتهای گردانهای القسام به دست آوردند. این تصاویر به آنها کمک کرد تا او را شناسایی کنند و از سلامتی کامل او غافلگیر شدند.
منابع اسرائیلی پیش از این در مصاحبههایی گفته بودند که شاباک اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت جسمانی الضیف نداشت و معتقد بود که او یکی از پاهایش قطع شده یا از ناحیه پا آسیب دیده است و با ویلچر حرکت میکند، اما مشخص شد که او سالم است و تنها چشم و دستش از قبل آسیب دیده اند.
این اولین مورد از این نوع عملیات نیست؛ رژیم اسرائیل، ایمن نوفل، یکی از فرماندهان گردانهای عزالدین القسام را در خانه یکی از اقوامش که در نزدیکی منزل خودش در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه قرار دارد، ترور کرد. این اولین ترور یک رهبر برجسته القسام در جنگ بود؛ او در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ به شهادت رسید.
در ژوئن ۲۰۲۵ نیز رژیم صهیونیستی «حکم العیسی» را ترور کرد، نامی که قبلاً فقط برای تعداد کمی شناخته شده بود. او با نام «ابو عمر السوری» شناخته میشد، او یک فلسطینی متولد کویت و چهرهای کلیدی در گسترش عملیات گردانهای القسام بود. او پس از آن که مدتی تحت تعقیب بود، به همراه همسر و نوهاش ترور شد. این ترور در ساختمانی انجام شد که او با خانوادهاش که ظاهراً تحت نظر بودهاند، ملاقات کرده بود.
رژیم اسرائیل همچنین حذیفه الکحلوت، معروف به «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای عزالدین القسام را به همراه همسر و فرزندانش، در آگوست ۲۰۲۵ در آپارتمانی در محله الرمال شهر غزه ترور کرد.
منابع حماس به الشرق الاوسط گفتند که الکحلوت در طول جنگ در شمال نوار غزه باقی ماند، در حالی که خانوادهاش به جنوب نوار غزه رفتند. پس از بازگشت آوارگان، او با خانواده اش ملاقات کرد. اندکی پس از آن، با از سرگیری جنگ آنها را ترک کرد و ناپدید شد، اما دوباره ظاهر شد و با آنها ملاقات کرد. این احتمال وجود دارد که اسرائیل از تحرکات فرزندان و همسری وی سوءاستفاده کرده و آنها را ردیابی و تعقیب کرده تا به او رسیده باشند.
این منابع اعلام کردند که تحقیقات هنوز هیچ شکاف امنیتی آشکاری مانند حضور یک جاسوس اسرائیلی را آشکار نکرده است، اگرچه همچنان این احتمال وجود دارد که عوامل تکنولوژیکی و رهگیری ارتباطات، رژیم اسرائیل را به او رسانده باشد.
در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، اسرائیل رائد سعد، یکی از فرماندهان برجسته گردانهای عزالدین القسام، را پس از خروج از ساختمان متعلق به خانوادهاش که به ملاقات آنها رفته بود، ترور کرد. او در زمان هدف قرار گرفتن در یک خودرو بود.
منابع حماس می گویند که دیگر فرماندهان میدانی نیز در شرایط مشابهی قرار داشتند و مجبور به دیدار با خانواده هایشان بودند و این امر منجر به تعقیب و ترور آن ها شد. همچنین گزارش ها نشان می دهد که آن ها به همراه خانواده هایشان در خانه های اصلی خود نبودند زیرا خانه هایشان در طول جنگ تخریب شده بود.
منابع حماس می گویند که در این ترورها هیچ نقض و یا شکاف امنیتی عمدهای ثبت نشده است، اما بیشتر آسیبپذیریها ناشی از نظارت و رصد مداوم خانوادهها و بستگان این رهبران بوده است. همچنین مواردی وجود داشته است که نشان می دهد برخی افراد با رژیم صهیونیستی در این زمینه همکاری کرده اند.
ترور عزالدین حداد آخرین ترور یکی از رهبران فلسطینی
آخرین عملیات تروری که توسط رژیم اسرائیل پس از یک تعقیب طولانی و فشرده انجام شد، ترور عزالدین الحداد بود که پس از دیدار با خانوادهاش انجام شد. در حالی که سرویسهای امنیتی اسرائیل ادعا میکنند که او در داخل آپارتمانی در محله الرمال ترور شده است، منابع میدانی از جنبش حماس گفتند که او پس از دیدار با همسر و دخترش در آپارتمانی که مورد هدف قرار گرفت، در داخل یک خودرو به همراه همسر و دخترش ترور شد.
به گفته این منابع، بین بمباران آپارتمان و وسیله نقلیه بیش از ۱۵ دقیقه فاصله وجود داشته است. آنها اظهار داشتند که او حدود ۴۰ دقیقه قبل از حمله، به همراه همسر و دخترش آپارتمان را ترک کرده بود و همگی برای دیدار با برادرش رفته بودند. هنگامی که او برای دیدار با دختر دیگرش آنجا را ترک میکرد، خودرویش هدف قرار گرفت. در آن زمان، او از بمباران آپارتمان بیاطلاع بود؛ در غیر این صورت، خودرو را رها میکرد و به جای دیگری می رفت.
این منابع می گویند که روایت اسرائیلی ها ثابت می کند سرویسهای اطلاعاتی آن رژیم از محل دقیق الحداد اطلاعی نداشتند و از طرق رصد و نظارت بر خانوادههای رهبران و فعالان میدانی سوءاستفاده میکردند و گاهی اوقات مکانهای آنها را صرفاً بر اساس این فرض که رهبران ممکن است آنجا باشند، بمباران میکردند.
به گفته منابع صهیونیستی پس از روزها تعقیب و نظارت، الحداد از طریق خانوادهاش که مرتباً به آپارتمانش رفت و آمد داشتند، پیدا شد. با این حال، منابع حماس اظهار داشتند که الحداد آن روز در آپارتمان نبود. او چند دقیقهای در بیرون ساختمان منتظر همسر و دخترش ماند، سپس با خودرو به ملاقات برادرش رفتند. سپس او در راه ملاقات با دختر دیگرش بود که به شهادت رسید.
به گفته منابع حماس، بسیاری از رهبران جنبش و فرماندهان گردانهای القسام برای مدت طولانی بدون تماس با خانوادههایشان، به جز از طریق نامههای دستنویس که دیر به دستشان میرسید، به سر میبردند. از جمله آنها یحیی سنوار بود که در اکتبر ۲۰۲۴ به طور ناگهانی در درگیریهای رفح به شهادت رسید.
