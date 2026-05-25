اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه معرفی شدند

۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۸
کد مطلب: 1818539
ترکیب جدید هیئت‌مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای دوره‌ای پنج‌ساله معرفی و حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان به ریاست این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه تودیع و معارفه اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان معاون ارتباطات حوزه‌ای دفتر مقام معظم رهبری، دکتر ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، اعضای سابق و اعضای جدید هیئت مدیره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان، رئیس هیئت مدیره، ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا و قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره پیشین و رئیس مرکز خدمات، به نقش و اهمیت این نهاد اشاره کرد. 
وی با یادآوری پیام مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که فرمودند: «یکی از ابعاد هنری رهبر شهید، هنر بزرگ نهادسازی آن رهبر نمونه بود»، اظهار داشت: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، یکی از همین نهادهای مؤثر و یادگار آن رهبر فرزانه است که در سال‌های اخیر نقش ماندگاری در حوزه‌های علمیه ایفا کرده است.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان، با گرامیداشت یاد رهبر شهید و تشکر از اعضای سابق و رئیس مرکز، پس از تبیین ترکیب اعضای هیئت مدیره در دوره جدید، بیان کرد: هیئت مدیره در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مرکز در چارچوب اساسنامه، مسئولیت مستقیم دارد. 
وی همچنین به نکاتی از قبیل اهمیت این مرکز، لزوم هماهنگی با سایر مراکز حوزوی، هدفمندی خدمات، تکریم طلاب و اساتید، و رعایت ضوابط ابلاغی اشاره کرد. 
در ادامه، دکتر ایروانی و برخی دیگر از اعضای جلسه مطالب خود را بیان کردند.

در پایان جلسه، حجج‌اسلام آقایان:
- حسین رحیمیان،
- محمد جعفری گیلانی،
- محیی‌الدین مکارم شیرازی،
- قدمعلی اسحاقیان،
- محمدمهدی حقانی،
- محمدحسین احسانی،
- نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،
- نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان،
- و رئیس جامعه المصطفی العالمیه

از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه برای مدّت پنج سال معرفی شدند و بر اساس نتایج رأی‌گیری، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان مجدداً به عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه انتخاب گردید.

