به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه تودیع و معارفه اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان معاون ارتباطات حوزه‌ای دفتر مقام معظم رهبری، دکتر ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، اعضای سابق و اعضای جدید هیئت مدیره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان، رئیس هیئت مدیره، ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا و قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره پیشین و رئیس مرکز خدمات، به نقش و اهمیت این نهاد اشاره کرد.

وی با یادآوری پیام مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که فرمودند: «یکی از ابعاد هنری رهبر شهید، هنر بزرگ نهادسازی آن رهبر نمونه بود»، اظهار داشت: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، یکی از همین نهادهای مؤثر و یادگار آن رهبر فرزانه است که در سال‌های اخیر نقش ماندگاری در حوزه‌های علمیه ایفا کرده است.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان، با گرامیداشت یاد رهبر شهید و تشکر از اعضای سابق و رئیس مرکز، پس از تبیین ترکیب اعضای هیئت مدیره در دوره جدید، بیان کرد: هیئت مدیره در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مرکز در چارچوب اساسنامه، مسئولیت مستقیم دارد.

وی همچنین به نکاتی از قبیل اهمیت این مرکز، لزوم هماهنگی با سایر مراکز حوزوی، هدفمندی خدمات، تکریم طلاب و اساتید، و رعایت ضوابط ابلاغی اشاره کرد.

در ادامه، دکتر ایروانی و برخی دیگر از اعضای جلسه مطالب خود را بیان کردند.

در پایان جلسه، حجج‌اسلام آقایان:

- حسین رحیمیان،

- محمد جعفری گیلانی،

- محیی‌الدین مکارم شیرازی،

- قدمعلی اسحاقیان،

- محمدمهدی حقانی،

- محمدحسین احسانی،

- نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،

- نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان،

- و رئیس جامعه المصطفی العالمیه

از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه برای مدّت پنج سال معرفی شدند و بر اساس نتایج رأی‌گیری، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان مجدداً به عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه انتخاب گردید.

