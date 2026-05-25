به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر (علیه‌السلام) و همچنین مراسم گرامی‌داشت شهدا و حماسه سوم خرداد، حجت‌الاسلام والمسلمین جوشقانیان در نمازخانه سازمان مرکزی المصطفی، به تبیین پیوند میان حماسه‌های تاریخی و ضرورت شناخت جریان‌های هدایت‌گر در دوران معاصر پرداخت. تثبیت بنیان‌های فکری شیعه در دوران امام باقر (ع) حجت‌الاسلام والمسلمین جوشقانیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به عظمت ایام شهادت امام باقر (علیه‌السلام)، بر نقش استراتژیک ایشان در بازسازی نظام فکری شیعه تاکید کرد.

وی با اشاره به دوران حساس زمانی که شیعیان از احکام و مبانی اصلی خود بی‌خبر بودند، خاطرنشان کرد که ایشان با هوشمندی و زمان‌شناسی، جبهه عظیم علمی و حدیثی را بنیان نهادند تا مسیر صحیح را برای نسل‌های بعد هموار کنند. وی همچنین با استناد به منابع حدیثی، از قدرت بی‌بدیل انتقال دانش توسط این امام بزرگوار سخن گفت.

ضرورت آگاهی عمومی و مطالعه آثار ارزشمند اهل‌بیت(ع)

سخنران برنامه در ادامه، بر لزوم ارتقای سطح آگاهی جامعه و ضرورت مراجعه به منابع اصیل و آثار ارزشمند اهل‌بیت (ع) تاکید کرد. وی ضمن انتقاد از کمبود آگاهی در برخی سطوح اجتماعی نسبت به این آثار، خواستار معرفی گسترده‌تر این منابع در اجتماعات مردمی و فضاهای عمومی شد تا خلأهای معرفتی برطرف گردند.

تحلیل پیچ تاریخی و نقش رهبران عالم

حجت‌الاسلام جوشقانیان در بخش پایانی سخنان خود، به تحلیل وضعیت پیچیده کنونی جهان پرداخت. وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر قرارگیری در یک «پیچ تاریخی حساس»، به نقل از اظهارات وزیر اطلاعات فرانسه، بر اهمیت این مقطع گذار در تاریخ بشر تاکید کرد.

وی در تحلیل خود افزود: «در این پیچ تند و حساس تاریخ، تنها دو شخصیت وجود دارند که با نصب تابلوهای هدایت‌گر، مسیر صحیح را برای هدایت امت و جهان روشن می‌کنند؛ دو راهبر که در این مسیر تند، نقش تعیین‌کننده دارند: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی).»

در پایان این مراسم، با توجه به پیوند میان حماسه سوم خرداد و وظایف امروز، بر ضرورت ایستادگی و تداوم مسیر شهدا و حماسه آفرینان تاریخ تاکید شد.

