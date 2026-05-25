بررسی افق همکاری ایران، روسیه و آسیای مرکزی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اولین پیش نشست همایش بینالمللی «ظرفیتهای زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران، روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز» با موضوع «حوزه علمیه در آستانه یک مأموریت تمدنی جهانی و افق همکاری ایران، روسیه و آسیای مرکزی» به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگشناسی و با همکاری گروه زبان و فرهنگشناسی عربی مدرسه زبان و فرهنگ ملل برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجتالاسلام صداقت از اساتید مجتمع با اشاره به تحولات مهم منطقه تصریح کرد: معادلات منطقه و جهان وارد مرحله جدیدی شده و ایران در این مرحله نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد.
وی افزود: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب تقابل با نظام سلطه بر چهار محور اخراج آمریکا از منطقه،،زوال رژیم صهیونیستی، پایان نظام تک قطبی و افول تمدن غرب استوار است که همگی این چهار محور دچار تحول شده است.
حجتالاسلام صداقت افزود: امروز حمایت از مقاومت از مرزهای غرب آسیا فراتر رفته و به آمریکا و کشورهای اروپایی امتداد یافته است؛ لذا حوزه علمیه به عنوان پرچمدار نهضت اسلامی و عقبه فکری جبهه مقاومت باید نسبت به تحولات کنونی رویکردی تمدنی و جهانی داشته باشد.
درادامه این نشست؛ استاد محمد نافعی، استاد مجتمع، به لزوم بازتعریف نقش فرامرزی حوزههای علمیه اشاره کرد و گفت: امروز حوزههای علمیه با تنوع علوم، تخصصهای نوین و آشنایی عمیق با فرهنگها و زبانهای مختلف، خود را برای ایفای نقشی تمدنی در عرصه بینالملل آماده میکنند.
وی افزود که مطالبات از حوزههای علمیه در داخل کشور به سطح بیسابقهای رسیده و انتظار میرود این نهاد با تکیه بر ظرفیتهای چنددههای خود، پاسخی هوشمندانه به نیازهای جهانی بدهد.
آقای نافعی همچنین با ترسیم مختصات ژئوپلیتیک منطقه قفقاز اظهار داشت: کشور آذربایجان به صورت دو تکه جدا از هم (جمهوری آذربایجان و نخجوان) قرار گرفته است، در حالی که ما با آذربایجان و نخجوان پیوندهای عمیق و دیرینه داریم. این پیوندها یک ظرفیت تعاملی بزرگ در حوزه اقتصاد و فرهنگ به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به طرحهای غربی برای ایجاد دالانهای جداییافکن در منطقه، خاطرنشان کرد: وقتی بایدن طرح دالانی را دنبال میکند که به جدایی میان آذربایجان و ایران میانجامد، این وظیفه حوزههای علمیه و اندیشمندان ایرانی است که با درک درست از نقشه تمدنی خود، گفتمان تعامل و همبستگی را تقویت کنند.
در پایان این نشست، تأکید شد که استفاده از ظرفیتهای تمدنی و زبانی مشترک با نخجوان و جمهوری آذربایجان، و همچنین خنثیسازی طرحهای جداییافکنانه از طریق دیپلماسی علمی و فرهنگی، از اولویتهای همکاریهای آتی میان نهادهای حوزوی و پژوهشی خواهد بود.
